Пятница 13-е — Часть 6: Джейсон жив!, 1986

Когда Томми Джарвис был ребенком, ему удалось сделать невозможное: он убил зловещего серийного убийцу Джейсона Вурхиза. Многие несчастные отдали свои жизни, пытаясь справиться с кровожадным ангелом мести из «Хрустального озера», но лишь счастливчику Джарвису удалось отправить его на тот свет. Долгие годы нашего героя терзают страшные сомнения и предчувствия. Чтобы положить им конец, Томми со своим другом отправляется на кладбище, желая раскопать могилу Джейсона Вурхиза и раз и навсегда удостовериться в том, что жуткий монстр - действительно мертв! Приятелей ждет сюрприз: в раскопанной могиле вместо сгнившего трупа их ждет хорошо отдохнувший Джейсон, который вернулся из преисподней и снова жаждет крови!