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Пятница 13-е — Часть 6: Джейсон жив!
Киноафиша Фильмы Пятница 13-е — Часть 6: Джейсон жив!
Friday the 13th Part VI: Jason Lives

Пятница 13-е — Часть 6: Джейсон жив!, 1986

1986 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Когда Томми Джарвис был ребенком, ему удалось сделать невозможное: он убил зловещего серийного убийцу Джейсона Вурхиза. Многие несчастные отдали свои жизни, пытаясь справиться с кровожадным ангелом мести из «Хрустального озера», но лишь счастливчику Джарвису удалось отправить его на тот свет. Долгие годы нашего героя терзают страшные сомнения и предчувствия. Чтобы положить им конец, Томми со своим другом отправляется на кладбище, желая раскопать могилу Джейсона Вурхиза и раз и навсегда удостовериться в том, что жуткий монстр - действительно мертв! Приятелей ждет сюрприз: в раскопанной могиле вместо сгнившего трупа их ждет хорошо отдохнувший Джейсон, который вернулся из преисподней и снова жаждет крови!

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 1 августа 1986
Возраст 16+
Режиссер
Том Маклафлин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пятница 13-е — Часть 6: Джейсон жив! 2 постера
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