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Пятница 13-е
Friday the 13th
Пятница 13-е, 2017
2017 / США
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Жанр:
ужасы
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О фильме
Возвращение на экраны легендарного маньяка-убийцы Джейсона Вурхиза.
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Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2017
Прокатчик
Централ Партнершип
Режиссер
Брек Эйснер
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма
Пятница 13-е
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