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Пятница 13-е — Часть 7: Новая кровь
Киноафиша Фильмы Пятница 13-е — Часть 7: Новая кровь
Friday the 13th Part VII: The New Blood

Пятница 13-е — Часть 7: Новая кровь, 1988

1988 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Джейсон Вурхиз — не совсем обычный убийца… На счету безжалостного монстра сотни невинных жертв, но отправить на тот свет его самого — практически невозможно. Одному из счастливчиков удалось приковать Джейсона на дне «Хрустального озера», где он и скучал в одиночестве… Тина Шеперд — не совсем обычная девушка… Она может предвидеть будущее и передвигать предметы на расстоянии. Ее непредсказуемый дар освободил Джейсона из его подводной тюрьмы, и кошмар начинается снова! Теперь сверхъестественные способности Тины — единственная надежда на спасение. Но есть ли у девушки шанс в борьбе с непобедимым и кровавым чудовищем?

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1988
Премьера онлайн 4 ноября 2019
Премьера в мире 13 мая 1988
Возраст 18+
Режиссер
Джон Карл Бюхле
В ролях
Терри Кайзер
Дженнифер Банко
Susan Blu
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пятница 13-е — Часть 7: Новая кровь 2 постера
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