Пятница 13-е — Часть 7: Новая кровь, 1988

Джейсон Вурхиз — не совсем обычный убийца… На счету безжалостного монстра сотни невинных жертв, но отправить на тот свет его самого — практически невозможно. Одному из счастливчиков удалось приковать Джейсона на дне «Хрустального озера», где он и скучал в одиночестве… Тина Шеперд — не совсем обычная девушка… Она может предвидеть будущее и передвигать предметы на расстоянии. Ее непредсказуемый дар освободил Джейсона из его подводной тюрьмы, и кошмар начинается снова! Теперь сверхъестественные способности Тины — единственная надежда на спасение. Но есть ли у девушки шанс в борьбе с непобедимым и кровавым чудовищем?