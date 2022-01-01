Они управляют миллионами людей и принимают решения, которые могут повлиять на все человечество. Главы государств – недосягаемые и величественные – являются главными героями подборки. Чаще всего в фильмах они предстают уверенными в себе людьми, но при этом иногда поддаются обычным человеческим слабостям.

Пять лучших фильмов про президентов

Большинство картин, посвященных главам государств, основаны на реальных событиях. Во время правления любого президента можно найти интересные, а порой и скандальные эпизоды, которые точно заслуживают того, чтобы о них сняли отдельный фильм.

Линкольн

Биографическая лента принесла исполнителю главной мужской роли Дэниэлу Дэй-Льюсу «Оскар». Картина рассказывает о жизни будущего президента и о том, что он привнес в историю Соединенных Штатов. Ярый противник рабства, политик начинает свою карьеру с того, что инициирует создание партии республиканцев. Позже он становится новым главой государства, символизируя наступление эпохи равенства. Практически сразу после вступления Линкольна в должность в стране начинается Гражданская война. Север и Юг, представляющие разные интересы, будут отстаивать их до последней капли крови.

А президент сделает все для победы северян.

Вся президентская рать

Еще один оскароносный фильм является экранизацией документальной книги, которую написали американские журналисты. Сотрудники издательства «Вашингтон пост» получают секретные сведения. Представители администрации действующего президента устанавливают прослушивающие устройства, чтобы быть в курсе того, что происходит в мире их оппонентов. Журналистам предстоит найти доказательства и свидетелей незаконных действий политиков.

И когда кажется, что никто не будет давать показаний против Никсона и его администрации, у газеты появляется тайный свидетель, который раскрывает скандальную информацию.

Железная леди

Биографическая драма рассказывает о политической карьере одной из самых известных женщин современности. В последние годы жизни Маргарет Тэтчер сильно болела и боролась с деменцией. Но в зрелом возрасте именно она принимала решения, которые сказывались на жизнях миллионов англичан. Прежде чем занять пост премьер-министра, женщина много работала над собой. Ей предстояло изменить собственный стиль и даже голос, а затем подружиться с известными политиками, которые в дальнейшем помогли ей построить карьеру.

Решения, которые принимала Тэтчер, не всегда шли на пользу стране, а порой вызывали откровенные скандалы.

Парклэнд

Создатели этой ленты решили подробно рассмотреть историю одного из самых известных президентов Америки. Биографическая драма, основанная на реальных событиях, пытается восстановить хронологию убийства Джона Кеннеди и событий, последовавших после его смерти. В тот роковой день 1963-го глава государства прибыл в Даллас. Президентский кортеж двигался по улицам города, когда раздался выстрел из винтовки. Смертельно раненого Кеннеди срочно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Картина рассказывает истории обычных людей, которые против воли оказались втянуты в убийство президента.

Точка обстрела

Единственный фильм подборки, не основанный на реальных событиях. Действие происходит в Мексике, куда президент США отправляется для участия в международном саммите. Во время выступления главы государства на тему терроризма на него совершается покушение. Все последующие события возвращают зрителей в исходную точку и рассматривают попытку убийства с точки зрения разных людей.