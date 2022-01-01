Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про президентов
Киноафиша Подборки Фильмы про президентов

Фильмы про президентов

Все 23 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Ограбление президента
Ограбление президента
Смотреть за 1 рубль
6.0
криминал, триллер
2019, США
Уотергейт. Крушение Белого дома
Уотергейт. Крушение Белого дома
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, исторический, биография
2017, США
Джеки
Джеки
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, биография
2016, США / Франция
До самого конца
До самого конца
6.0
драма, исторический
2016, США
Падение Лондона
Падение Лондона
7.0
криминал, боевик, триллер
2015, США / Великобритания
Линкольн
Линкольн
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, биография, исторический, военный
2013, США / Индия
Парклэнд
Парклэнд
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2013, США
Убийство Линкольна
Убийство Линкольна
6.0
биография, драма, исторический
2013, США
Гайд-Парк на Гудзоне
Гайд-Парк на Гудзоне
5.0
комедия, драма, биография
2012, Великобритания
Повар для президента
Повар для президента
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, биография
2012, Франция
Железная леди
Железная леди
7.0
драма, биография
2011, Великобритания
Фрост против Никсона
Фрост против Никсона
6.0
драма
2008, США
Пересчет
Пересчет
7.0
драма, исторический
2008, США
Точка обстрела
Точка обстрела
7.0
драма, триллер
2007, США
Претендент
Претендент
6.0
триллер, драма
2000, США / Германия / Великобритания
Основные цвета
Основные цвета
6.0
драма, комедия
1998, Германия / США / Франция / Япония / Великобритания
Абсолютная власть
Абсолютная власть
7.0
драма, криминал, триллер
1997, США
День независимости
День независимости
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, фантастика
1996, США
Никсон
Никсон
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, биография
1995, США
Американский президент
Американский президент
6.0
мелодрама, драма, комедия
1995, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Криминал Триллер Исторический Биография Драма Боевик Военный Комедия Фантастика Мелодрама Мистика
Страна
Все США Франция Великобритания Индия Германия Япония
Год
Все 1970-1979 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Они управляют миллионами людей и принимают решения, которые могут повлиять на все человечество. Главы государств – недосягаемые и величественные – являются главными героями подборки. Чаще всего в фильмах они предстают уверенными в себе людьми, но при этом иногда поддаются обычным человеческим слабостям.

Пять лучших фильмов про президентов

Большинство картин, посвященных главам государств, основаны на реальных событиях. Во время правления любого президента можно найти интересные, а порой и скандальные эпизоды, которые точно заслуживают того, чтобы о них сняли отдельный фильм.

Линкольн

Биографическая лента принесла исполнителю главной мужской роли Дэниэлу Дэй-Льюсу «Оскар». Картина рассказывает о жизни будущего президента и о том, что он привнес в историю Соединенных Штатов. Ярый противник рабства, политик начинает свою карьеру с того, что инициирует создание партии республиканцев. Позже он становится новым главой государства, символизируя наступление эпохи равенства. Практически сразу после вступления Линкольна в должность в стране начинается Гражданская война. Север и Юг, представляющие разные интересы, будут отстаивать их до последней капли крови.

А президент сделает все для победы северян.

Вся президентская рать

Еще один оскароносный фильм является экранизацией документальной книги, которую написали американские журналисты. Сотрудники издательства «Вашингтон пост» получают секретные сведения. Представители администрации действующего президента устанавливают прослушивающие устройства, чтобы быть в курсе того, что происходит в мире их оппонентов. Журналистам предстоит найти доказательства и свидетелей незаконных действий политиков.

И когда кажется, что никто не будет давать показаний против Никсона и его администрации, у газеты появляется тайный свидетель, который раскрывает скандальную информацию.

Железная леди

Биографическая драма рассказывает о политической карьере одной из самых известных женщин современности. В последние годы жизни Маргарет Тэтчер сильно болела и боролась с деменцией. Но в зрелом возрасте именно она принимала решения, которые сказывались на жизнях миллионов англичан. Прежде чем занять пост премьер-министра, женщина много работала над собой. Ей предстояло изменить собственный стиль и даже голос, а затем подружиться с известными политиками, которые в дальнейшем помогли ей построить карьеру.

Решения, которые принимала Тэтчер, не всегда шли на пользу стране, а порой вызывали откровенные скандалы.

Парклэнд

Создатели этой ленты решили подробно рассмотреть историю одного из самых известных президентов Америки. Биографическая драма, основанная на реальных событиях, пытается восстановить хронологию убийства Джона Кеннеди и событий, последовавших после его смерти. В тот роковой день 1963-го глава государства прибыл в Даллас. Президентский кортеж двигался по улицам города, когда раздался выстрел из винтовки. Смертельно раненого Кеннеди срочно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Картина рассказывает истории обычных людей, которые против воли оказались втянуты в убийство президента.

Точка обстрела

Единственный фильм подборки, не основанный на реальных событиях. Действие происходит в Мексике, куда президент США отправляется для участия в международном саммите. Во время выступления главы государства на тему терроризма на него совершается покушение. Все последующие события возвращают зрителей в исходную точку и рассматривают попытку убийства с точки зрения разных людей.

И только в финале все кусочки пазла сложатся в единую картину.

Выбор редакции
Надейся на лучшее, готовься к худшему: 7 фильмов, в которых побеждает зло
Надейся на лучшее, готовься к худшему: 7 фильмов, в которых побеждает зло
Гардероб наповал: 8 фильмов и сериалов с роскошными нарядами
Гардероб наповал: 8 фильмов и сериалов с роскошными нарядами
В ногу со временем, или Как пережить карантин: Киноафиша запускает собственный онлайн-кинотеатр
В ногу со временем, или Как пережить карантин: Киноафиша запускает собственный онлайн-кинотеатр
Related video
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши