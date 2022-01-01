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Адмиралъ Адмиралъ
Киноафиша Фильмы Адмиралъ Адмиралъ, 2008: актеры и роли
Адмиралъ 2008 / Россия
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335 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Адмиралъ, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Кравчук Андрей Кравчук
В ролях
Константин Хабенский Константин Хабенский Елизавета Боярская Елизавета Боярская Сергей Безруков Сергей Безруков Анна Ковальчук Анна Ковальчук Егор Бероев Егор Бероев Виктор Вержбицкий Виктор Вержбицкий Федор Бондарчук Федор Бондарчук Александр Лазарев мл Александр Лазарев мл Александр Ефимов Александр Ефимов Николай Бурляев Николай Бурляев Ришар Боренже Ришар Боренже Richard Bohringer
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