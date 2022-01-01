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Александр Ефимов
Александр Ефимов
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Александр Ефимов
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Дата рождения
15 января 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Биография Александр Ефимов
Родился 15 января 1980 года. Свердловск (Екатеринбург), СССР
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Фильмография Александр Ефимов
История любви, или Новогодний розыгрыш
комедия, мелодрама
2009, Россия
5.0
Адмиралъ
драма, биография, исторический
2008, Россия
8.0
Нулевой километр
мелодрама, триллер, боевик
2007, Россия
6.0
Удачный обмен
мелодрама
2007, Россия
6.0
Изгнанник
триллер, драма, мистика
2004, Россия / Германия / США
3.0
В августе 44-го
криминал, военный, боевик, драма, триллер
2001, Россия / Беларусь
7.0
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