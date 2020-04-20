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Анна Ковальчук
Анна Ковальчук
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Анна Ковальчук
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Дата рождения
15 июня 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Анны Ковальчук
Родилась 15 июня 1977 года. Нойштрелитц, ГДР.
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Фильмография Анны Ковальчук
О любви
драма, мелодрама
2017, Россия
7.0
Ура! Каникулы!
семейный
2016, Россия
5.0
Адмиралъ
драма, биография, исторический
2008, Россия
8.0
Час Пик
драма, мелодрама
2006, Россия
6.0
Любовь зла...
комедия
1999, Россия
5.0
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