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Небесный суд Небесный суд
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Небесный суд, 2011

2011 / Россия
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Представьте, что по ту сторону смерти каждого из нас ждет небесный суд, а решающей уликой в деле становится последний поступок человека, отражающий всю его жизнь. Правильная оценка этого поступка не всегда оказывается легким делом, особенно для тех, кто трудится в загробном суде, – обычным людям, которые умерли чуть раньше и были приговорены к этой работе.

Одним из таких непростых случаев становится новое дело прокурора Андрея и адвоката Вениамина. Двум друзьям, оказавшимся по разные стороны судебного процесса, предстоит решить, куда отправить душу новоприбывшего Никиты Лазарева, – в “сектор покоя” (он же рай) или “сектор раздумий” (читай – ад). Ситуация осложняется тем, что накануне смерти Никита успел сделать предложение руки и сердца молодой вдове Андрея.

Фантастическую судебную трагикомедию поставила Алена Званцова, сценарист картины “Я остаюсь” Карена Оганесяна (2006) и режиссер “Сумасшедшей любви” (2008). Главные роли в фильме исполнили Константин Хабенский (Андрей), Михаил Пореченков (Вениамин), Никита Зверев (Никита Лазарев), Ингеборга Дапкунайте (Морфея), Дмитрий Марьянов (“Тело”) и другие известные российские артисты.

  • Алена Званцова рассказывала, что из-за рискованной темы и формата картины бюджет на съемки был более чем скромный. Однако кроме полнометражного фильма создателям удалось также выпустить мини-сериал.
  • Музыку к фильму написал композитор Илья Шипилов. Также в саундтрек вошли пять песен петербургской рок-группы “Краденое солнце”. Исполнение композиций “Я умер сам”, “Казахстан”, “Таня”, “Паучок” и “Никарагуа” специально снимали в одном из ресторанов Петербурга. Также музыканты снялись в эпизодической роли участников группы, которые погибли в результате авиакатастрофы.
  • Званцова признавалась, что с самого начала в ролях прокурора и адвоката видела именно Константина Хабенского и Михаила Пореченкова.
  • В кинотеатрах фильм посмотрели всего 404 зрителя. Кассовые сборы картины составили 4 270 долларов.
  • На съемках музыкальных номеров “Краденого солнца” едва не произошел несчастный случай: во время исполнения песни “Таня” солист группы Павел Ключарев запутался в проводах и в буквально смысле упал на Константина Хабенского, который в тот момент исполнял танец с Ингеборгой Дапкунайте. По счастливой случайности никто из артистов не пострадал.
  • Режиссер Алена Званцова сама написала сценарий к фильму. Это не первый ее опыт в судебных картинах: ранее Званцова работала над сценариями к сериалу “Ваша честь”.
  • Алена Званцова написала сценарий к картине “Я остаюсь”, действие которого также разворачивается в загробном мире. “Я остаюсь” стал последним фильмом актера Андрея Краско.
  • Михаил Пореченков и Алена Званцова ранее уже работали вместе на съемочной площадке сериала “Доктор Тырса” (2010). Пореченков сыграл главную роль, а Званцова выступила в роли режиссера и сценариста, дополнив команду Дмитрия Константинова и Леонида Мазора.
  • В 2014 году на телевидении вышел мини-сериал “Небесный суд. Продолжение” с Хабенским, Пореченковым, Дапкунайте и Марьяновым. Режиссером вновь выступила Алена Званцова. Съемки сериала проходили в Петербурге и Кронштадте.
  • “Небесный суд” – не первая совместная киноработа Константина Хабенского и Михаила Пореченкова. Ранее актеры снимались вместе в фильмах “Механическая сюита” и “Русский треугольник”, а также в телефильме “Белая гвардия” по мотивам мхатовского спекталя “Дни Турбиных”.

Адвокаты Андрей и Вениамин — друзья, которых объединяет многое, но работа то и дело ставит их на разные стороны баррикад. Особенность их положения в том, что судебные процессы, в которых они участвуют, происходят не в земной жизни, а в загробной. Они — участники Небесного Суда, решающего, куда направить душу человека после смерти, в Рай или в Ад. В одно из дел неожиданно вмешиваются личные интересы Андрея: на скамью подсудимых попадает человек, сделавший предложение его вдове.

7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 31 мая 2012
Премьера в мире 31 мая 2012
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алена Званцова
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Юрий Ермаков
Все актеры и съемочная группа
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Небесный суд
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