Небесный суд, 2011

Представьте, что по ту сторону смерти каждого из нас ждет небесный суд, а решающей уликой в деле становится последний поступок человека, отражающий всю его жизнь. Правильная оценка этого поступка не всегда оказывается легким делом, особенно для тех, кто трудится в загробном суде, – обычным людям, которые умерли чуть раньше и были приговорены к этой работе.

Одним из таких непростых случаев становится новое дело прокурора Андрея и адвоката Вениамина. Двум друзьям, оказавшимся по разные стороны судебного процесса, предстоит решить, куда отправить душу новоприбывшего Никиты Лазарева, – в “сектор покоя” (он же рай) или “сектор раздумий” (читай – ад). Ситуация осложняется тем, что накануне смерти Никита успел сделать предложение руки и сердца молодой вдове Андрея.

Фантастическую судебную трагикомедию поставила Алена Званцова, сценарист картины “Я остаюсь” Карена Оганесяна (2006) и режиссер “Сумасшедшей любви” (2008). Главные роли в фильме исполнили Константин Хабенский (Андрей), Михаил Пореченков (Вениамин), Никита Зверев (Никита Лазарев), Ингеборга Дапкунайте (Морфея), Дмитрий Марьянов (“Тело”) и другие известные российские артисты.