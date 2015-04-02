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Адмиралъ Адмиралъ
Киноафиша Фильмы Адмиралъ Отзывы о фильме «Адмиралъ»
Адмиралъ 2008 / Россия
8.0 Оцените
337 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Адмиралъ»

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Наша рецензия

Фильм «Адмиралъ» – явление по меньшей мере обнадеживающее на фоне современного отечественного кинематографа, с нелепым пыхтением старающегося влезть в историческое дупло то на отметке Невской битвы, то на отметке 1612 года, а то и с целью спасения последнего российского императора. Во всяком случае, к жизнеописанию Александра Колчака авторы «Адмирала» не стали примешивать ни фэнтези, ни вестерн, ни идеологию, что по нынешним временам дело исключительное. К тому же…

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also 2 апреля 2015, 12:51
Да... стыдно не знать то, кто такой Колчак! Настоящий герой!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Пивис 2 апреля 2015, 12:51
Хочется увидеть что-то достойное, однако, зная наших режисеров, опасаешься превращения боевогоадмирала в сопливого мальчика. Надеюсь Безруков и Боярская не испортят общего впечатления. А трейлер действительно ни о чем, в кинотеатрах более привлекательный крутят.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Игошина 2 апреля 2015, 12:51
Только что посмотрела!!! МЕЕЕЕЕГА СУПЕР, ИДИТЕ ВСЕ!!!!! Понравилось все: игра актеров, картинка, сюжет!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Настя Коропец 2 апреля 2015, 12:51
Ваще прикольный фильм. Безумно понравился, хорошая работа! по больше бы таких фильмов:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля78 2 апреля 2015, 12:51
Вчера посмотела "Адмирал". Многого не ждала и не ошиблась. Кино действительно слабоватое. Гораздо слабее, чем его pr-сопровождение. Вообще такое впечатление что фильм делали не кинематографисты, а пиарщики. Такой большой социальный ролик про патриотизм, веру в бога , национальное самосознание и самопожертвование. Не хватает в конце какого-нибудь объединяющего слогана. Тут уже кто-то писал, что фильм как бы склеен из разных кусков и склейки эти очень грубые, поэтому ощущения целостного произведения нет. Постоянно думаешь о том, что вот наверно здесь они что-нибудь выкинули, что потом войдет в сериал. Любовная линия, на которую явно делалась ставка, как-то не звучит. Такое впечатлеие что у Хабенского и Боярской в кадре нет ничего общего, поэтому никакого сопереживания им не возникает, тем боле что по сюжету и у того и у другой есть законные супруги. Вообще за этой историей наблюдаешь с каким-то напряженным ожиданием, что вот-вот что-то случится, что заставит тебя поверить, что между героями все-таки были те самые высокие чувства, о которых говориться в слогане к фильму. Но ничего не происходит. Спасают батальные сцены, которые сделаны с размахом. Но потом опять в кадре возникает уставшее лицо Хабенского, в глазах которого, по-моему читается все, что он думает об этом проекте и обо всех прочих в которых он раньше снимался, и совершенно отдельно существующей в кадре Боярской, в очередно умопомрачительном наряде, и становиться скучно...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Linda 2 апреля 2015, 12:51
На днях посмотрела фильм "Адмирал". Честно говоря, впечатление двоякое. Вроде бы снято неплохо, батальные сцены вообще на "ура", спецэффекты и прочее. Но отметила про себя, что совершенно не поверила я в любовь героев Хабенского и Боярской. Не проняло. Тем более, что почему-то очень раздражала Лиза, которая в каждом кадре будто красуется сама перед собой. По-моему ошибка режиссера взять на эту роль красивую актрису и без достаточного опыта в игре драматургии. По истории Анна была совершенно не интересна внешне, она "брала" каким-то внутренним светом. Хабенский тоже вроде бы влюблен, а вроде и каменный совершенно (хотя Колчак и был с таким характером). В общем ощущение, что отсняли просто сериал, почикали его, причем там, где нужно и не нужно. То есть опять обманули нас, простых зрителей. Обещали торт, а на деле - просто пряник. Интересно было бы узнать и другие мнения об этом фильме.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Berry 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Olegavr, 11/10/2008 - 00:49:17):а в том что ее игра совершенно не проняла...

извольте...меня проняла..считаю, что э

та роль ей удалась!!!!



третитй день под впечатлением...от клипа слезы на глазах...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Berry 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Katys, 09/10/2008 - 23:47:34): по крайней мере в той гражданской войне между белыми и красными в новых учебниках по истории будет написана правда. Фильм всколыхнул во мне патриотические чувства. Мне было больно смотреть на ту страшную историю нашей России в те страшные времена.

полностью согласна.. больно, ужасно смотреть и понимать, что это действительно было... что в один миг была загублена великая держава... самые светлие умы России истреблены....

Цитата (Customs, 10/10/2008 - 12:54:23):Согласна, что роль Безрукова далеко не главная, заявлять таковой не имело смысла.

его роль не так велика про времени, она он велика по значению..те несколько кадров в которых он появляется ..и несколько фраз им сказанных ..показываю ВСЕ, чем жил этот человек и каким он был... преклоняюсь перед Каппелем.

Цитата (Оля78, 10/10/2008 - 17:17:17):Любовная линия, на которую явно делалась ставка, как-то не звучит. Такое впечатлеие что у Хабенского и Боярской в кадре нет ничего общего, поэтому никакого сопереживания им не возникает,

что вы... что нужно было показать, чтоб вы поверили? постельные страстные сцены?...так в этом вся и прелесть, что их нет.... чувства показаны, через взгляды, речи, движения....письма.... через весь фильм скользит тема огромной любви, как это можно не прочувствовать?... лишь, если сам не любил...то тогда да.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ккк 2 апреля 2015, 12:51
фильм напомнил по составу актеров "Турецкий гамбит". вот только гамбит был посочнее. батальные сцены не вдохновили, особенно морское сражение. второй раз смотреть не стоит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vadimka 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (СЛОН_ик, 06/10/2008 - 10:05:05):я бы ввёл мораторий лет на 50 на обсуждение этих тем

С Вами согласен.



Почитал, что тут в этой теме пишут и волосы на голове шевелились. Ребята, сейчас много фильмов в прокате, Мама Миа, например. Обсуждайте их. (2 zordrak и ко.)



Мое мнение: Кравчук снимал фильм-биографию и т.о. попытался максимально нейтрально представить все стороны конфликта в фильме. Здесь нет героев и нет злодеев, есть просто люди.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dima77 2 апреля 2015, 12:51
А мне фильм очень понравился, один из лучших фильмов последнего времени, которые я видел, причем не только российских, но и вообще всех. Прекрасная игра актеров, Хабенского начал воспринимать наконец-то как хорошего актера. Но это не исторический фильм, не надо 100% искать попадания в исторические события, но меня например фильм заставил несколько книг перечитать по гражданской войне. 9\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dali 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение 368 от 13/10/2008 - 18:30:22


Полностью согласна. Фильм потрясающий. Очень красивая история любви.Сильная игра Хабенского никого не оставит равнодушным. Браво! До сих пор хожу под впечатлением. Один из лучших российских фильмов.

Гордость берет за страну, в котрой жили такие великие люди!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ttt 2 апреля 2015, 12:51
фильм 100% понравился. Тока в Художественом в главном зале без напряжения не разберешь, что кто говорит... похоже там что-то со звуком, кот за речь отвечает. Но даже не смотря на это смотрел с уовольствием от и до.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
lapushka 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился! В любовь я поверила. Приятно удивила Боярская! После "С легким паром" - как актрису вообще ее не воспринимала! А тут - очинь живо, на мой взгляд, сыграла.

Хабенский - просто чудо! все четко, 10 баллов из 10.

Советую смотреть в кинотеатре, дома фильм потеряется....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alexi 2 апреля 2015, 12:51
Фильм посмотреть можно. Читаю обсуждение этого фильма на форуме и немного не понимаю того, как люди вообще обсуждают то, что в принципе не видели... Вот это конечно непонятно.



Фильм не шедевр, но зато с моралью, чего в нашеи кинопрокате не хватает...

Игра актеров не то, чтобы отличная, а адекватная, нормальная для восприятия. Идея фильма тоже ничего... Что еще-то надо?!!!! Идите и смотрите, не понравится, забудьте и скажите, что "Русский кинематограф" уже не тот и т.д., а если понравится, то порадуйтесь. ВОТ И ВСЕ, только не надо тут строить из себя кинокритиков и гадить на фильм... ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Натка 2 апреля 2015, 12:51
прикольный фильм✊ за душу берет. Уже смотрела 2 раза и при каждом просмотре такие чувства не передаваемые. Актеры сыграли просто великолепно. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sakura 2 апреля 2015, 12:51
Шикарный фильм! Зрелищный, душевный...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ЬФКШТФ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Сумрачное облако, 08/11/2008 - 21:06:40):А вы думаете, подрастающему поколению, воспитанному на американских блокбастерах и ужастиках, интересен фильм "Адмирал"? Да вряд ли. Была бы подростком 16летним

Ответ на сообщение Сумрачное облако от 08/11/2008 - 21:06:40


Это не правда!!! Мне 16, но не только я, но и все мои друзья посмотрели этот фильм, ВСЕ!!!! мы его часто обсуждаем и нам он очень понравился, темболее на то, что происходило в те годы нужно иметь не только однобокий взгляд, но посмотреть и с другой стороны, и хорошо что это сделал этот фильм, когда я была в кинотеатре около меня сидел один пенсионер, он явно был под впечатлением от увиденного, и на мой взгляд, если фильм заставил задуматься, то это стоящий фильм!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Фердыщенко 2 апреля 2015, 12:51
а, давайте, насрем на все?....

вот вы смотрите -американские ура-патриотические экшены насыщенные фуфлом как кекс изюмом?!..-смотрите!....и даже иногда ухмыляетесь .."вишь, как ..учудили"....почему же Отечество должно снабжать своих граждан - только брутальной лирикой Германовского кино или тяжелыми кино-виршами баталий Бондарчука?!





просто мы отвыкли от обычных "не

кровавых и немного придуманных историй" - дай, документальную кровь и блуд....Русский ......в другое уже не верит!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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