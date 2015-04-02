Фильм «Адмиралъ» – явление по меньшей мере обнадеживающее на фоне современного отечественного кинематографа, с нелепым пыхтением старающегося влезть в историческое дупло то на отметке Невской битвы, то на отметке 1612 года, а то и с целью спасения последнего российского императора. Во всяком случае, к жизнеописанию Александра Колчака авторы «Адмирала» не стали примешивать ни фэнтези, ни вестерн, ни идеологию, что по нынешним временам дело исключительное. К тому же…
извольте...меня проняла..считаю, что э
та роль ей удалась!!!!
третитй день под впечатлением...от клипа слезы на глазах...
полностью согласна.. больно, ужасно смотреть и понимать, что это действительно было... что в один миг была загублена великая держава... самые светлие умы России истреблены....
Цитата (Customs, 10/10/2008 - 12:54:23):Согласна, что роль Безрукова далеко не главная, заявлять таковой не имело смысла.
его роль не так велика про времени, она он велика по значению..те несколько кадров в которых он появляется ..и несколько фраз им сказанных ..показываю ВСЕ, чем жил этот человек и каким он был... преклоняюсь перед Каппелем.
Цитата (Оля78, 10/10/2008 - 17:17:17):Любовная линия, на которую явно делалась ставка, как-то не звучит. Такое впечатлеие что у Хабенского и Боярской в кадре нет ничего общего, поэтому никакого сопереживания им не возникает,
что вы... что нужно было показать, чтоб вы поверили? постельные страстные сцены?...так в этом вся и прелесть, что их нет.... чувства показаны, через взгляды, речи, движения....письма.... через весь фильм скользит тема огромной любви, как это можно не прочувствовать?... лишь, если сам не любил...то тогда да.
С Вами согласен.
Почитал, что тут в этой теме пишут и волосы на голове шевелились. Ребята, сейчас много фильмов в прокате, Мама Миа, например. Обсуждайте их. (2 zordrak и ко.)
Мое мнение: Кравчук снимал фильм-биографию и т.о. попытался максимально нейтрально представить все стороны конфликта в фильме. Здесь нет героев и нет злодеев, есть просто люди.
Полностью согласна. Фильм потрясающий. Очень красивая история любви.Сильная игра Хабенского никого не оставит равнодушным. Браво! До сих пор хожу под впечатлением. Один из лучших российских фильмов.
Гордость берет за страну, в котрой жили такие великие люди!
Хабенский - просто чудо! все четко, 10 баллов из 10.
Советую смотреть в кинотеатре, дома фильм потеряется....
Фильм не шедевр, но зато с моралью, чего в нашеи кинопрокате не хватает...
Игра актеров не то, чтобы отличная, а адекватная, нормальная для восприятия. Идея фильма тоже ничего... Что еще-то надо?!!!! Идите и смотрите, не понравится, забудьте и скажите, что "Русский кинематограф" уже не тот и т.д., а если понравится, то порадуйтесь. ВОТ И ВСЕ, только не надо тут строить из себя кинокритиков и гадить на фильм... ✊
Ответ на сообщение Сумрачное облако от 08/11/2008 - 21:06:40
Это не правда!!! Мне 16, но не только я, но и все мои друзья посмотрели этот фильм, ВСЕ!!!! мы его часто обсуждаем и нам он очень понравился, темболее на то, что происходило в те годы нужно иметь не только однобокий взгляд, но посмотреть и с другой стороны, и хорошо что это сделал этот фильм, когда я была в кинотеатре около меня сидел один пенсионер, он явно был под впечатлением от увиденного, и на мой взгляд, если фильм заставил задуматься, то это стоящий фильм!
вот вы смотрите -американские ура-патриотические экшены насыщенные фуфлом как кекс изюмом?!..-смотрите!....и даже иногда ухмыляетесь .."вишь, как ..учудили"....почему же Отечество должно снабжать своих граждан - только брутальной лирикой Германовского кино или тяжелыми кино-виршами баталий Бондарчука?!
просто мы отвыкли от обычных "не
кровавых и немного придуманных историй" - дай, документальную кровь и блуд....Русский ......в другое уже не верит!!!!
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