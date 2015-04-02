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Фильм «Адмиралъ» – явление по меньшей мере обнадеживающее на фоне современного отечественного кинематографа, с нелепым пыхтением старающегося влезть в историческое дупло то на отметке Невской битвы, то на отметке 1612 года, а то и с целью спасения последнего российского императора. Во всяком случае, к жизнеописанию Александра Колчака авторы «Адмирала» не стали примешивать ни фэнтези, ни вестерн, ни идеологию, что по нынешним временам дело исключительное. К тому же…