Бобби Боуфингер — клевый парень! Не беда, что он абсолютно бестолковый режиссер и самый большой проходимец в Голливуде. Бобби задумал снять настоящий боевик. И не просто боевик, а блокбастер, который принесет огромную кассу и немеркнущую славу. Что же для этого потребуется?

Во — первых, — хороший сценарий! Сценарий у Бобби есть. И какой! В нем зловещие инопланетные твари опускаются на Землю в дождевых каплях и набрасываются на людей.

Во — вторых, — заполучить в свой фильм суперзвезду! Причем самого Кита Рэмзи — настоящего героя «боевиков`. Тогда, чтобы увидеть кумира в фильме Бобби, в кинотеатры ринутся легионы одержимых поклонников, размахивая толстыми кошельками. А потом можно преспокойно почивать на лаврах и раздавать автографы.

Есть лишь одна маленькая проблема: Кит Рэмзи сниматься у Бобби не собирается. И тогда «непотопляемый» Боуфингер находит выход. Он будет снимать Кита Рэмзи «скрытой» камерой, создавая ситуации, соответствующие сценарию.