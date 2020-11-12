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Постер фильма Клевый парень
7.2
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7.2

Клевый парень

, 1999
Bowfinger
США / комедия / 18+
Постер фильма Клевый парень
7.2

О фильме

Бобби Боуфингер — клевый парень! Не беда, что он абсолютно бестолковый режиссер и самый большой проходимец в Голливуде. Бобби задумал снять настоящий боевик. И не просто боевик, а блокбастер, который принесет огромную кассу и немеркнущую славу. Что же для этого потребуется?

Во — первых, — хороший сценарий! Сценарий у Бобби есть. И какой! В нем зловещие инопланетные твари опускаются на Землю в дождевых каплях и набрасываются на людей.

Во — вторых, — заполучить в свой фильм суперзвезду! Причем самого Кита Рэмзи — настоящего героя «боевиков`. Тогда, чтобы увидеть кумира в фильме Бобби, в кинотеатры ринутся легионы одержимых поклонников, размахивая толстыми кошельками. А потом можно преспокойно почивать на лаврах и раздавать автографы.

Есть лишь одна маленькая проблема: Кит Рэмзи сниматься у Бобби не собирается. И тогда «непотопляемый» Боуфингер находит выход. Он будет снимать Кита Рэмзи «скрытой» камерой, создавая ситуации, соответствующие сценарию.

В ролях

Стив Мартин
Стив Мартин
Bowfinger
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Jiff Ramsey
Хизер Грэм
Хизер Грэм
Daisy
Кристин Барански
Кристин Барански
Carol
Джейми Кеннеди
Джейми Кеннеди
Dave
Адам Алекси-Малл
Кол Саддаф
Slater
Бэрри Ньюман
Kit's Agent
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Jerry Renfro
Адам Алекси-Маль
Afrim
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп
Terry Stricter
Режиссер Фрэнк Оз
Сценарист Стив Мартин
Композитор Дэвид Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 7 января 1999
Дата выхода
8 декабря 1999 Россия 12+
26 декабря 1999 Австралия M
18 ноября 1999 Аргентина 13
22 декабря 1999 Бельгия
12 ноября 1999 Бразилия L
22 октября 1999 Великобритания 12
4 ноября 1999 Венгрия
28 октября 1999 Германия
24 декабря 1999 Греция
25 декабря 1999 Дания 11
11 ноября 1999 Израиль
22 октября 1999 Ирландия 15
22 октября 1999 Исландия L
17 декабря 1999 Испания
12 ноября 1999 Италия T
8 декабря 1999 Казахстан
8 декабря 1999 Кувейт
6 января 2000 Малайзия U
29 декабря 1999 Мальта
16 декабря 1999 Нидерланды AL
13 января 2000 Новая Зеландия M
19 ноября 1999 Норвегия A
12 ноября 1999 Польша
19 ноября 1999 Португалия M/12
12 августа 1999 США
7 октября 1999 Сингапур PG
17 декабря 1999 Таиланд
1 января 2000 Тайвань
8 октября 1999 Турция
8 декабря 1999 Украина
17 ноября 1999 Филиппины R-13
7 января 1999 Финляндия K-7
10 ноября 1999 Франция
25 ноября 1999 Чехия
7 октября 1999 Швейцария 12
17 декабря 1999 Швеция
14 января 2000 Эстония
MPAA PG-13
Бюджет $55 000 000
Сборы в мире $98 625 775
Производство Universal Pictures, Imagine Entertainment
Другие названия
Bowfinger, Bowfinger, el director chiflado, Knubbigt regn, Koukkusormi, Big Movie, Boufingeris, Bowfinger, el pícaro, Bowfinger, roi d'Hollywood, Bowfinger: Kralj Hollywooda, Bowfinger's Big Thing, Bowfingers große Nummer, Catelul detectiv, Çatlak Yönetmen, Ena trello, trello kolpo, Fergeteges forgatás, O Sem-Vergonha, Os Picaretas, Pisipetis Bowfinger, Trhák pana Bowfingera, Wielka heca Bowfingera, Ένα τρελό, τρελό κόλπο, Боуфингер, Боуфингър, Боуфінґер, Боуфінґер - кльовий хлопець, Клёвый парень, Кльовий хлопець, Откачени продуцент, ビッグムービー, 大製騙家, Ena trelo, trelo kolpo, Ενα Τρελο, Τρελο Κολπο, Ενα Τρελό, Τρελό Κόλπο, El director chiflado

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 14 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020
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саундтрек фильма Клевый парень

Цитаты

Kit Белые ребята всегда получают Оскар. Это известный факт. А меня когда-нибудь номинировали? Нет! Знаешь почему? Потому что я не играл рабов, которых бьют. Вот как получают номинацию. Чёрный, который играет раба, которого бьют, получает номинацию, белый, играющий идиота — Оскар. Вот что мне нужно — сыграть тупого раба, тогда и получу Оскар.

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