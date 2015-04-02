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Солдаты неудачи Солдаты неудачи
Киноафиша Фильмы Солдаты неудачи Отзывы о фильме «Солдаты неудачи»
Tropic Thunder Солдаты неудачи 2008 / США
7.1 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Солдаты неудачи»

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Наша рецензия

Бен Стиллер и компания его чумовых друзей решили пошутить разом над двумя главными психологическими травмами современной Америки – Вьетнамом и Голливудом. В целях массированного глумления над вьетнамским сюжетом были жестоко и непристойно осмеяны все основные канонические ленты, созданные в США на данную тему, – от фильмов с Сильвестром Сталлоне до шедевров Оливера Стоуна и Майкла Чимино. Голливуд же предстал у Стиллера в совсем уж утрированных тонах: таких отмороженных на всю голову…

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Softswitch 2 апреля 2015, 12:51
Показ был в Варшавском Экспрессе билет я выйграл.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Softswitch 2 апреля 2015, 12:51
Говорят там Гоблин тусил
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
hecate 2 апреля 2015, 12:51
абсолютно согласна с peacefrog!!!

даже добавить нечего ) фильм отстойный ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
КОЦ 2 апреля 2015, 12:51
офигенный фильм! Такой комедии не было со времен горячих голов! Идти накуренными!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
фарго 2 апреля 2015, 12:51
а-фи-ген-ная комедия!!!!!!!!!!!

это просто СУПЕР!!!!!!! ухохотаться!!! и снова ухохотаться!!!!

Любителям Феллини, aka писфрог, не смотреть - без чуйства юмора тут делать нечего ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
КОЦ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (shag, 18/08/2008 - 23:01:06):тупое зрелище... даже кином называть не хочется. В зале, во время просмотра, пару раз раздавался нервный смех одного-двух человек. Многие уходили...


У нас на просмотре весь зал валялся просто, а у вас многие уходили? Где вы смотрели этот фильм?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
натюрлих 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение QULT от 19/08/2008 - 17:17:43


солидарна до мозга костей!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Еврей 2 апреля 2015, 12:51
Что касается написанного про нудятину данного фильма авторами прошлых сообщений (peacefrog, если конкретнее) - это бред полный. Да, фильм имеет оттенок жопно-сартирного юмора, да, многое подвязано на довольно простом и низменном юморе, но это смешно. А то никто не догадывался даже по постерам к этому фильму, что "Солдаты неудачи" - пародия в стиле низменного юмора, а не режиссёрское кино с глубочайшим смыслом...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Еврей 2 апреля 2015, 12:51
Вообщем, фильм, на мой взгляд, удался - из всех пародийных фильмов - этот самый клёвый. Если смотрели раньше "Горячие головы 2" и вам понравилось, то "Солдаты неудачи" надо посмотреть обязательно - 2 часа смеха обеспечено...Во многих моментах в голове мелькает мысль: "Что за бред...?" - это из-за того, что режиссёр подаёт юмор так, как никто в пародиях раньше не подавал - улыбка не сползает с лица...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Blanca 2 апреля 2015, 12:51
Лично мне было откровенно скучно. Если бы не Том Круз, то вообще непонятно, на что там смотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Independent 2 апреля 2015, 12:51
Читаю комменты и, вот уже в который раз, понимаю: на вкус и цвет...

Чего тут спорить, фильм - специфический, но очень качественный!

Если такой стиль (циничный армейско-сортирный гротеск) нравиться - смотреть 1000%. Не пожалеете.

Мнения оппозиции - за скобками. Дайте себе насладиться безпричинной тупостью и пошлостью высшего сорта! )

Именно peacefrog-образные не могут принять такой фильм. И я скажу почему: мешают собственные комплексы, которые, кстати, актеры, в рамках сценария обойти смогли.

Вот скажите мне, едите ли вы попкорн в кино? Многие ответят положительно... Многие скажут нет. НО, обязательно, я повторяю, ОБЯЗАТЕЛЬНО, найдутся люди, которые будут его критиковать, об"№рать, и т. д. и т.п., порою сравнивая с фуа-гра. Самое смешное, что многие из них, не пробовали ни того ни другого.





ЗЫ

Ту тамбс ап!!

))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Independent 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (yamamoto, 26/08/2008 - 15:14:35):Неприятие подобного жанра не есть ущербность, а дело вкуса, также как и неприятие каких-нибудь там киномюзиклов итп.



Точно. Насчет опилок - свежо)



Правда, ни есть достоинство смешивать с грязью поклонников непринимаемого тобой жанра.

Относительно самого жаноа - ну что тут поделаешь, когда современность, в своем мейнстриме, недалеко ушла от картинки..

Лучше и конструктивнее! посмеяться, нежели предаться нигилизму. Вечная проблема так называемой русской интеллигенции (или тех кот себя ею считает): и страна не такая, и народ не удался
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Independent 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 26/08/2008 - 15:45:28):Мне нравится циничный армейско-сортирный гротеск... обожаю прапора Задова, фильм ДМБ, особо ржачная армейская тема - фильм 100 ДДП... а на сортирно-блевотную тему люблю такие отжиги как Атомная Школа, Токсик Эвенджер, МВШ2. Но вот эти Солдаты Неудачи - это, как говорят китайцы, не смесьно... совсем не смесьно...





Ну это уж из разряда "кому щи погуще, а кому жемчуг покрупнее".



Все перечисленные фильмы, кроме, разве что, МВШ2, видел. По-моему, в них мало общего с предметом нашего обсуждения. Не то соотношение армейского и сортирно-блевотного.



Не смесьно, хм. А мне смесьно. Субъективно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Independent 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (eremeev, 26/08/2008 - 15:51:13):т.е. те кто жрал по полной на фильме вообще безкомплексные чуваки?

не, ну не так радикально... ✊

Я, просто-напросто, уверен, что за желанием что-то "унизить" кроется своего рода комплекс. Не раз убеждался. Редко за этим стоит, хотя бы, трезвы расчет... Цитата (eremeev, 26/08/2008 - 15:51:13):кстати тупость не бывает беспричинной у всего есть свои причины.



а что, по-вашему, есть тупость и в чем ее вредная сущность?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
Хорошее кино..согласен-закомплексованым людям не стоит смотреть)) были моменты где я ржал как одуревшый✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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