Бен Стиллер и компания его чумовых друзей решили пошутить разом над двумя главными психологическими травмами современной Америки – Вьетнамом и Голливудом. В целях массированного глумления над вьетнамским сюжетом были жестоко и непристойно осмеяны все основные канонические ленты, созданные в США на данную тему, – от фильмов с Сильвестром Сталлоне до шедевров Оливера Стоуна и Майкла Чимино. Голливуд же предстал у Стиллера в совсем уж утрированных тонах: таких отмороженных на всю голову…
даже добавить нечего ) фильм отстойный ✊
это просто СУПЕР!!!!!!! ухохотаться!!! и снова ухохотаться!!!!
Любителям Феллини, aka писфрог, не смотреть - без чуйства юмора тут делать нечего ✊
У нас на просмотре весь зал валялся просто, а у вас многие уходили? Где вы смотрели этот фильм?
солидарна до мозга костей!
Чего тут спорить, фильм - специфический, но очень качественный!
Если такой стиль (циничный армейско-сортирный гротеск) нравиться - смотреть 1000%. Не пожалеете.
Мнения оппозиции - за скобками. Дайте себе насладиться безпричинной тупостью и пошлостью высшего сорта! )
Именно peacefrog-образные не могут принять такой фильм. И я скажу почему: мешают собственные комплексы, которые, кстати, актеры, в рамках сценария обойти смогли.
Вот скажите мне, едите ли вы попкорн в кино? Многие ответят положительно... Многие скажут нет. НО, обязательно, я повторяю, ОБЯЗАТЕЛЬНО, найдутся люди, которые будут его критиковать, об"№рать, и т. д. и т.п., порою сравнивая с фуа-гра. Самое смешное, что многие из них, не пробовали ни того ни другого.
ЗЫ
Ту тамбс ап!!
))
Точно. Насчет опилок - свежо)
Правда, ни есть достоинство смешивать с грязью поклонников непринимаемого тобой жанра.
Относительно самого жаноа - ну что тут поделаешь, когда современность, в своем мейнстриме, недалеко ушла от картинки..
Лучше и конструктивнее! посмеяться, нежели предаться нигилизму. Вечная проблема так называемой русской интеллигенции (или тех кот себя ею считает): и страна не такая, и народ не удался
Ну это уж из разряда "кому щи погуще, а кому жемчуг покрупнее".
Все перечисленные фильмы, кроме, разве что, МВШ2, видел. По-моему, в них мало общего с предметом нашего обсуждения. Не то соотношение армейского и сортирно-блевотного.
Не смесьно, хм. А мне смесьно. Субъективно.
не, ну не так радикально... ✊
Я, просто-напросто, уверен, что за желанием что-то "унизить" кроется своего рода комплекс. Не раз убеждался. Редко за этим стоит, хотя бы, трезвы расчет... Цитата (eremeev, 26/08/2008 - 15:51:13):кстати тупость не бывает беспричинной у всего есть свои причины.
а что, по-вашему, есть тупость и в чем ее вредная сущность?
Авторизация по e-mail