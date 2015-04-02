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Бен Стиллер и компания его чумовых друзей решили пошутить разом над двумя главными психологическими травмами современной Америки – Вьетнамом и Голливудом. В целях массированного глумления над вьетнамским сюжетом были жестоко и непристойно осмеяны все основные канонические ленты, созданные в США на данную тему, – от фильмов с Сильвестром Сталлоне до шедевров Оливера Стоуна и Майкла Чимино. Голливуд же предстал у Стиллера в совсем уж утрированных тонах: таких отмороженных на всю голову…