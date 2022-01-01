В конце 90-х годов годах жанр комедийной пародии будто обрел новую жизнь. На экраны один за другим стали выходить фильмы, высмеивающие сюжет той или иной ленты, а порой и сразу нескольких картин. Главные герои тоже попадали в серьезные ситуации, вот только наблюдать за их неприятностями зрители не могли без смеха.

Пять самых смешных пародийных комедий

Жанр пародии по-настоящему открыли только в 20-м веке. Представители студий поняли, что можно заработать миллионы, если брать уже готовый сценарий и переделывать его на безумный лад. Зрители с готовностью встретили новый продукт кинематографии, который перевернул с ног на голову все привычные представления о серьезных фильмах.

Убойные каникулы

Черная комедия рассказывает историю двух лучших друзей. Дейл и Такер выросли в провинции и решили устроить себе отдых в лесном домике. В то же место направляется компания студентов, собирающаяся оторваться на полную катушку. Вот только молодые люди пересмотрели фильмов ужасов и теперь твердо уверены, что Дейл и Такер – местные серийные убийцы. Череда нелепых случайностей только лишний раз подтверждает их нелепую догадку. И вскоре студенты начнут погибать один за другим, попадая в невероятные ситуации по собственной глупости.

Горячие головы

Один из первых пародийных фильмов современности в комедийном ключе пересказывает события ленты «Лучший стрелок». Главный герой, Хоппер, всю жизнь вынужден бороться с собственными комплексами. Они преследуют его после того, как по вине отца погиб один из летчиков. Хоппер считается отличным пилотом, но из-за внутренних терзаний теряет контроль над собой. Герой уходит из Воздушных сил и отправляется в индейскую резервацию, чтобы вернуть самообладание.

Однажды его находит бывший сослуживец отца, который призывает летчика забыть о прошлом и вернуться на службу.

Железное небо

Это один из самых дорогостоящих кинематографических проектов Финляндии. Критики неоднозначно встретили картину, но при этом она обрела собственных преданных фанатов, оценивших черный юмор. Действие ленты происходит в современном мире. Согласно сюжету, после Второй мировой войны группе нацистов удалось избежать наказания. Немцы отправились на секретную базу на Луне, чтобы разработать новый план по захвату мирового господства. Когда американцы отправляют на спутник исследовательскую миссию, нацисты используют современные разработки в собственных целях.

Типа крутые легавые

Фильм считается пародией на несколько разных детективных картин прошлых лет. Это не первая совместная работа актеров Саймона Пегга и Ника Фроста, которые уже неоднократно встречались на съемочной площадке. На этот раз комедийный дуэт переместится в предместье Лондона – в маленький тихий городок, где никогда ничего не происходит. Но первое впечатление бывает обманчивым, и вскоре местным жителям придется содрогнуться от череды последовавших смертей.

Сержант полиции Николас Эйнджел уверен, что речь идет не о несчастных случаях, а о четко спланированных убийствах.

Солдаты неудачи

Картина пародирует многие известные фильмы, посвященные войне во Вьетнаме. Это отсылка к таким известным лентам, как «Взвод», «Хищник», «Апокалипсис сегодня». В центре истории – несколько основных персонажей. Главные герои – актеры, принимающие участие в съемках военной картины. Им на себе придется испытать все трудности войны, ведь режиссер отправляет их в настоящие джунгли. Фильм будет снят в реальных условиях, как реалити-шоу.