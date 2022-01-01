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Комедии с Беном Стиллером
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Комедии с Беном Стиллером

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Статус Брэда
Статус Брэда
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6.0
комедия
2017, США
Образцовый самец №2
Образцовый самец №2
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5.0
комедия
2016, США
Ночь в музее: Секрет гробницы
Ночь в музее: Секрет гробницы
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7.0
семейный, комедия, фэнтези
2014, США
Пока мы молоды
Пока мы молоды
6.0
комедия, драма
2014, США
Невероятная жизнь Уолтера Митти
Невероятная жизнь Уолтера Митти
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7.0
комедия
2013, США
Дружинники
Дружинники
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6.0
фантастика, комедия
2012, США
Как украсть небоскреб
Как украсть небоскреб
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7.0
комедия, боевик
2011, США
Гринберг
Гринберг
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5.0
комедия, драма
2010, США
Знакомство с Факерами 2
Знакомство с Факерами 2
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7.0
комедия
2010, США
Ночь в музее 2
Ночь в музее 2
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7.0
комедия, боевик, семейный
2009, США
Солдаты неудачи
Солдаты неудачи
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7.0
комедия
2008, США
Девушка моих кошмаров
Девушка моих кошмаров
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7.0
мелодрама, комедия, драма
2007, США
Ночь в музее
Ночь в музее
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7.0
семейный, комедия, сказка
2006, США
Выбор судьбы
Выбор судьбы
8.0
комедия, мюзикл
2006, США / Германия
А вот и Полли
А вот и Полли
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7.0
комедия, мелодрама
2004, США
Старски и Хатч
Старски и Хатч
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7.0
боевик, комедия
2004, Великобритания / Корея
Вышибалы
Вышибалы
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4.0
комедия
2004, США / Германия
Знакомство с Факерами
Знакомство с Факерами
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6.0
комедия
2004, США
Черная зависть
Черная зависть
4.0
комедия
2004, США / Австралия
Дюплекс
Дюплекс
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6.0
криминал, комедия
2003, США / Германия
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Бен Стиллер – знаменитый актер и режиссер Голливуда, прославившийся в первую очередь в комедийном жанре.

Пять самых смешных комедий с Беном Стиллером

Стиллер удостоился внимания в 1985 году, когда сыграл в постановке Джона Гуаре «Дом синих листьев». В тот период он также занимался режиссурой короткометражек. Его дебют в кинематографе состоялся в «Империи солнца» Спилберга через два года, а потом Бен работал ведущим юмористического шоу и брался за небольшие роли в разных проектах. Мировую известность ему принесла роль в киноленте «Кое-что о Мэри». После этой работы комедии с его участием начали выходить каждый год и достигать бешеного успеха в прокате.

«Солдаты неудачи», 2008

Фильм снят как карикатура на эпические военные фильмы Голливуда. Сюжет начинается с того, что команда актеров отправляется в джунгли для съемок в естественных условиях. Им нужно реабилитировать репутацию после провалившегося в прокате блокбастера. Альпа Чино – рэпер, снимающийся в рекламе, Кирк Лазарус – изменивший цвет кожи лауреат «Оскара», Тагг Спидман – звезда боевиков, а Джефф Портно – популярный в комедийном жанре актер. Пестрая съемочная группа не успевает ступить на дикие земли, а уже ввязывается в неприятности.

Им предстоит полный приключений путь к цели: создать лучший фильм в США.

«Не будите спящую собаку», 1996

Мел Коплин рос в приемной семье заботливых и ответственных людей. Родители дали ему образование, и, повзрослев, он устроился на работу, женился и обзавелся ребенком. В попытках выбрать имя для малыша Коплин внезапно понимает, что должен найти своих биологических маму и папу. Приемная семья не в восторге от его затеи, но Мела уже не переубедить. Вместе с флегматичной супругой и безымянным сыном главный герой вылетает в Сан-Диего на поиски.

С ними летит сотрудник департамента по усыновлению Тина, но ее мысли заняты совсем другими вещами…

«Черная зависть», 2004

Тим и Ник – давние приятели, живущие по соседству и работающие в одной компании. Ник – предприимчивый парень, постоянно придумывающий стартапы для быстрого заработка, но его друг не верит в успех. Однажды очередной проект Ника, спрей для ликвидации продуктов собачьей жизнедеятельности, оказывается успешным. Изобретатель быстро богатеет, а Тим, не удостоивший его проект инвестиций в нужное время, страшно завидует.

Вдобавок от неудачливого Дингмана уходит жена, и ненависть к более успешному другу переполняет персонажа, толкая на немыслимые поступки.

«Пока мы молоды», 2014

Семейство Шребник – Джош и Корнелия – супружеская пара среднего возраста, у которой так и не получилось обзавестись детьми. Муж находится в глубоком творческом кризисе, а жена переживает из-за потерянных дружеских связей. Однажды Шребники знакомятся с молодой парой хипстеров, и между совершенно разными семьями завязывается дружба. После ужина с Джейми и Дарби чета начинает задумываться о своей жизни. Корнелия и Джош в восторге от легкого и простого отношения новых знакомых к жизни.

Получится ли у них отступить от привычного уклада и тоже стать беззаботными и счастливыми?

«Реальность кусается», 1994

Лилайна Пирс трудится в киностудии ассистенткой ведущего телевизионного шоу. Ее начальник – тиран, деспот и самодур, третирующий подчиненных, и девушка постоянно чувствует себя несчастной из-за его хамского поведения. Однажды чаша ее терпения переполняется, и Лилайна принимает решение снять собственный фильм. Ее приятель согласен сыграть в нем роль, а вскоре к проекту присоединяется продюсер с большими амбициями.

Работа над документальной кинолентой налаживается, но личные отношения между коллегами неожиданно перерастают в сложный треугольник.

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