Бен Стиллер – знаменитый актер и режиссер Голливуда, прославившийся в первую очередь в комедийном жанре.

Пять самых смешных комедий с Беном Стиллером

Стиллер удостоился внимания в 1985 году, когда сыграл в постановке Джона Гуаре «Дом синих листьев». В тот период он также занимался режиссурой короткометражек. Его дебют в кинематографе состоялся в «Империи солнца» Спилберга через два года, а потом Бен работал ведущим юмористического шоу и брался за небольшие роли в разных проектах. Мировую известность ему принесла роль в киноленте «Кое-что о Мэри». После этой работы комедии с его участием начали выходить каждый год и достигать бешеного успеха в прокате.

«Солдаты неудачи», 2008

Фильм снят как карикатура на эпические военные фильмы Голливуда. Сюжет начинается с того, что команда актеров отправляется в джунгли для съемок в естественных условиях. Им нужно реабилитировать репутацию после провалившегося в прокате блокбастера. Альпа Чино – рэпер, снимающийся в рекламе, Кирк Лазарус – изменивший цвет кожи лауреат «Оскара», Тагг Спидман – звезда боевиков, а Джефф Портно – популярный в комедийном жанре актер. Пестрая съемочная группа не успевает ступить на дикие земли, а уже ввязывается в неприятности.

Им предстоит полный приключений путь к цели: создать лучший фильм в США.

«Не будите спящую собаку», 1996

Мел Коплин рос в приемной семье заботливых и ответственных людей. Родители дали ему образование, и, повзрослев, он устроился на работу, женился и обзавелся ребенком. В попытках выбрать имя для малыша Коплин внезапно понимает, что должен найти своих биологических маму и папу. Приемная семья не в восторге от его затеи, но Мела уже не переубедить. Вместе с флегматичной супругой и безымянным сыном главный герой вылетает в Сан-Диего на поиски.

С ними летит сотрудник департамента по усыновлению Тина, но ее мысли заняты совсем другими вещами…

«Черная зависть», 2004

Тим и Ник – давние приятели, живущие по соседству и работающие в одной компании. Ник – предприимчивый парень, постоянно придумывающий стартапы для быстрого заработка, но его друг не верит в успех. Однажды очередной проект Ника, спрей для ликвидации продуктов собачьей жизнедеятельности, оказывается успешным. Изобретатель быстро богатеет, а Тим, не удостоивший его проект инвестиций в нужное время, страшно завидует.

Вдобавок от неудачливого Дингмана уходит жена, и ненависть к более успешному другу переполняет персонажа, толкая на немыслимые поступки.

«Пока мы молоды», 2014

Семейство Шребник – Джош и Корнелия – супружеская пара среднего возраста, у которой так и не получилось обзавестись детьми. Муж находится в глубоком творческом кризисе, а жена переживает из-за потерянных дружеских связей. Однажды Шребники знакомятся с молодой парой хипстеров, и между совершенно разными семьями завязывается дружба. После ужина с Джейми и Дарби чета начинает задумываться о своей жизни. Корнелия и Джош в восторге от легкого и простого отношения новых знакомых к жизни.

Получится ли у них отступить от привычного уклада и тоже стать беззаботными и счастливыми?

«Реальность кусается», 1994

Лилайна Пирс трудится в киностудии ассистенткой ведущего телевизионного шоу. Ее начальник – тиран, деспот и самодур, третирующий подчиненных, и девушка постоянно чувствует себя несчастной из-за его хамского поведения. Однажды чаша ее терпения переполняется, и Лилайна принимает решение снять собственный фильм. Ее приятель согласен сыграть в нем роль, а вскоре к проекту присоединяется продюсер с большими амбициями.