5 лучших фильмов с Мэттью Макконахи

В начале своей карьеры Макконахи чаще всего появлялся в комедиях. Лишь в конце 90-х годов ему начали предлагать роли в драматических фильмах. Впервые актер появился на телевидении в рекламе. Затем последовали съемки в музыкальных клипах, а позже – участие в сериале. Дебют в полнометражном кино состоялся, когда Макконахи появился в эпизодической роли в картине «Парень с того света». В конце 90-х карьера актера уверенно пошла в гору. За драматическую роль в «Далласском клубе покупателей» он получил свой первый Оскар. В список 5 лучших фильмов с Макконахи входят следующие ленты.

1996 – «Время убивать»

Это одна из первых серьезных ролей актера в большом кино, после которой он постепенно избавился от статуса комедийного актера. Фильм является экранизацией одноименного романа. Макконахи первоначально утвердили на роль члена ку-клукс-клана, но позже он стал главным персонажем. Многие встретили ленту негативно, поскольку в ней выдвигаются спорные идеи справедливости смертной казни и самосуда. Действие картины происходит в городке штата Миссисипи. Двое белых мужчин изнасиловали темнокожую девочку и попытались ее убить. За это преступление им грозит до 10 лет тюрьмы. Но отец девочки жаждет справедливости. Он убивает насильников и сам попадает за решетку. Адвокату Джейку в исполнении Макконахи предстоит защищать мужчину.

1997 – «Контакт»

Экранизация одноименного романа Карла Сагана считается достаточно вольной адаптацией книги. Главная героиня фильма – Элли – рано лишилась родителей. Всю жизнь она только и делает, что ведет поиск внеземных цивилизаций. Женщина находит спонсора для своего проекта и улавливает долгожданный сигнал. Ей предстоит расшифровать послание, чтобы отправиться в путешествие между мирами. Макконахи исполнил в ленте роль возлюбленного Элли – проповедника Палмера Джоса.

2011 – «Линкольн для адвоката»

Главный герой этой картины – блестящий адвокат Микки Холлер. Каждое его дело – это громкая победа. Прокуроры и полицейские терпеть его не могут, ведь он защищает тех, чье место за решеткой. Однажды его подзащитным становится обеспеченный риелтор Луи Руле. Он нападает на проститутку, но Микки с легкостью добивается его освобождения под залог. Правда, вскоре адвокат осознает, что клиент нечестен с ним. И на самом деле у него много тайн. Что окажется важнее – этика и нормы морали или жажда наживы?

2013 – «Далласcкий клуб покупателей»

Фильм основан на реальных событиях и знакомит нас с историей Рона Вудруфа, роль которого сыграл Макконахи. Действие переносит нас в 1985 год. У электрика из Техаса неожиданно диагностировали СПИД. Врачи беспощадны – жить Рону осталось не больше месяца. Но они не учли, насколько сильной может быть жажда жизни. За пределами США он достает нелицензированные препараты, которые тормозят распространение болезни. Рон использует их сам, а затем начинает снабжать ими других пациентов.

2014 – «Интерстеллар»

Космическая драма переносит нас в недалекое будущее. 2067 год. Человечество под угрозой вымирания. Постоянные пыльные бури уничтожают урожай. Многие сельскохозяйственные культуры погибли. Джозеф Купер – бывший пилот НАСА. Чтобы прокормить семью, он стал фермером. Но глубоко внутри Купер верит, что однажды человечество сможет вернуться в космос. Ему выпадает счастливый билет. Готовится секретная экспедиция к «кротовой норе» возле Сатурна. Возможно, это последний шанс людей на выживание. Но Куперу придется от многого отказаться, если он хочет спасти человечество…