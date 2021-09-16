Молчание ягнят, 1991

Стажер ФБР Кларисса Старлинг – неутомимая карьеристка. После окончания учебы она стремится попасть в отдел поведенческих наук. Ее будущий босс Джек Кроуфорд просит ее допросить доктора Ганнибала Лектера, бывшего психиатра, проведшего уже восемь лет в строгой изоляции за серию убийств и каннибализм. Кларисса понимает, что ее задача состоит в том, чтобы использовать острый ум Лектера для поисков другого убийцы, Буффало Билла, который убил пять молодых женщин и похитил дочку сенатора США. Действительно, с помощью доктора Ганнибала расследование заходит все дальше, но вскоре Кларисса перестает различать границу между добром и злом…