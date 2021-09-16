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Молчание ягнят Молчание ягнят
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The Silence of the Lambs

Молчание ягнят, 1991

1991 / США
8.9 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Стажер ФБР Кларисса Старлинг – неутомимая карьеристка. После окончания учебы она стремится попасть в отдел поведенческих наук. Ее будущий босс Джек Кроуфорд просит ее допросить доктора Ганнибала Лектера, бывшего психиатра, проведшего уже восемь лет в строгой изоляции за серию убийств и каннибализм. Кларисса понимает, что ее задача состоит в том, чтобы использовать острый ум Лектера для поисков другого убийцы, Буффало Билла, который убил пять молодых женщин и похитил дочку сенатора США. Действительно, с помощью доктора Ганнибала расследование заходит все дальше, но вскоре Кларисса перестает различать границу между добром и злом…

  • Джоди Фостер утверждает, что во время первой встречи Лектера и Старлинг насмешка Энтони Хопкинса над ее южным акцентом была импровизирована на месте. Реакция Фостер также искренней, поскольку она чувствовала себя атакованной. 
  • Готовясь к своей роли, Хопкинс изучил досье множества серийных убийц. Кроме того, он посещал тюрьмы, изучал поведение осужденных убийц и даже присутствовал на некоторых судебных слушаниях, касающихся самых страшных маньяков. 
  • Когда герои разговаривают со Старлинг, они часто говорят прямо в камеру. Режиссер Джонатан Демме сделал это для того, чтобы зрители могли прочнее ассоциировать себя с ней.

Жестокий маньяк совершает зверские убийства молоденьких женщин. Пытаясь его вычислить, ФБР направляет талантливую студентку полицейской академии Клариссу Старлинг на своеобразный разговор по душам с запрятанным в тайную тюремную спецпсихушку метром психопатологии, а по совместительству убийцей и людоедом доктором Ганнибалом Лектером. В результате этого разговора полиция выходит на след маньяка, а гений злодейства Лектер, усыпив бдительность охраны, берется за старое...

8.9 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 16 сентября 2021
Премьера онлайн 29 апреля 2022
Премьера в мире 30 января 1991
Возраст 18+
Режиссер
Джонатан Демме
Джонатан Демме
В ролях
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Скотт Гленн
Скотт Гленн
Тед Ливайн
Брук Смит
Брук Смит
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Молчание ягнят 5 постеров
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Молчание ягнят
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Мария Левченко 13 июля 2021, 18:27
Энтони Хопкинс просто шикарно сыграл эту роль. Для меня это лучший фильм с его участием
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
8 пасхалок и отсылок к поп-культуре 70-80-х в 4-м сезоне «Очень странных дел» «Чужой», «Молчание ягнят», «Звездные войны» и не только. Осторожно, статья содержит спойлеры.
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1 июня 2022 16:48
Отреставрированная версия «Молчания ягнят» выйдет в российский прокат Фильм был неоднократно признан лучшим триллером за всю историю кинематографа.
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