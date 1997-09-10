Целуя девушек, 1997

Алекс Кросс, бывший полицейский и судебный психолог из Вашингтона, узнает, что его племянница, которая учится в колледже в Северной Каролине, загадочным образом пропала. Чтобы найти девушку он едет туда и узнает, что местная полиция считает ее жертвой серийного убийцы. Маньяка, который похищает молодых девушек, держит их в плену и убивает, прозвали Казановой в честь великого любовника. Позже, когда Кейт, одна из его жертв Казановы, чудом сбегает из его плена, она и Кросс начинают сотрудничать, чтобы поймать убийцу и спасти племянницу героя, пока еще не поздно…
Похищено восемь молодых красивых и талантливых женщин. Все они могут погибнуть, если полицейский Алекс Кросс и свидетельница Кейт Мактайернан не смогут обнаружить логово неуловимого маньяка, который называет себя Казанова. От городков Дальнего Юга до побережья Калифорнии разворачивается охота. Энергичной свидетельнице Мактайрнан единственной удалось вырваться из лап Казановы, и теперь ее цель — освободить оставшуюся в секретном логове подругу.