Целуя девушек, 1997

Алекс Кросс, бывший полицейский и судебный психолог из Вашингтона, узнает, что его племянница, которая учится в колледже в Северной Каролине, загадочным образом пропала. Чтобы найти девушку он едет туда и узнает, что местная полиция считает ее жертвой серийного убийцы. Маньяка, который похищает молодых девушек, держит их в плену и убивает, прозвали Казановой в честь великого любовника. Позже, когда Кейт, одна из его жертв Казановы, чудом сбегает из его плена, она и Кросс начинают сотрудничать, чтобы поймать убийцу и спасти племянницу героя, пока еще не поздно…