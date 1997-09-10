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Целуя девушек Целуя девушек
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Kiss the Girls

Целуя девушек, 1997

1997 / США
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Алекс Кросс, бывший полицейский и судебный психолог из Вашингтона, узнает, что его племянница, которая учится в колледже в Северной Каролине, загадочным образом пропала. Чтобы найти девушку он едет туда и узнает, что местная полиция считает ее жертвой серийного убийцы. Маньяка, который похищает молодых девушек, держит их в плену и убивает, прозвали Казановой в честь великого любовника. Позже, когда Кейт, одна из его жертв Казановы, чудом сбегает из его плена, она и Кросс начинают сотрудничать, чтобы поймать убийцу и спасти племянницу героя, пока еще не поздно…

  • Перед съемками Эшли Джадд брала уроки кикбоксинга у каскадера Дэвида Ли. Она настаивала на том, чтобы самой выполнить свои трюки, но студия остановила актрису, когда она захотела сама спрыгнуть со 150-футового водопада. Каскадер в парике сделал это вместо нее и чудом остался жив, не упав на скалы. 
  • Выпуск фильма в кинотеатре в Вирджинии был отменен из-за нераскрытых убийств трех девушек в этом районе. Дистрибьютор картины счел его показ в этих общинах слишком жестокосердным по отношению к семьям пострадавших. 
  • Фильм основан на одноименном романе-бестселлере Джеймса Паттерсона 1995 года. В 2001 году вышел сиквел под названием «И пришел паук».

Похищено восемь молодых красивых и талантливых женщин. Все они могут погибнуть, если полицейский Алекс Кросс и свидетельница Кейт Мактайернан не смогут обнаружить логово неуловимого маньяка, который называет себя Казанова. От городков Дальнего Юга до побережья Калифорнии разворачивается охота. Энергичной свидетельнице Мактайрнан единственной удалось вырваться из лап Казановы, и теперь ее цель — освободить оставшуюся в секретном логове подругу.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 10 сентября 1997
Премьера в мире 10 сентября 1997
Возраст 16+
Режиссер
Гэри Фледер
В ролях
Морган Фриман
Морган Фриман
Эшли Джадд
Эшли Джадд
Алекс МакАртур
Тони Годуин
Рома Маффиа
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Целуя девушек 3 постера
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Целуя девушек
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