Фильмы
Молчание ягнят
Награды и номинации фильма Молчание ягнят
Награды и номинации фильма Молчание ягнят 1991
Оскар 1992
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучший звук
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Best Direction
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Берлинале 1991
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
