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Киноафиша Фильмы Молчание ягнят Молчание ягнят, 1991: актеры и роли

Молчание ягнят, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Демме Джонатан Демме Jonathan Demme
В ролях
Джоди Фостер Джоди Фостер Jodie Foster Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс Anthony Hopkins Скотт Гленн Скотт Гленн Scott Glenn Брук Смит Брук Смит Brooke Smith Энтони Хилд Anthony Heald Дайэн Бэйкер Diane Baker Чарлз Нэпьер Charles Napier Роджер Корман Roger Corman Кейси Леммонс Kasi Lemmons Тед Левайн Тед Левайн Ted Levine
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