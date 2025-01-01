Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Дайэн Бэйкер
Diane Baker
Киноафиша
Персоны
Дайэн Бэйкер
Дайэн Бэйкер
Diane Baker
Дата рождения
25 февраля 1938
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Голливуд, США
Популярные фильмы
8.6
Молчание ягнят
(1991)
7.7
Клуб радости и удачи
(1993)
7.2
Мираж
(1965)
Фильмография Дайэн Бэйкер
Жанр
Все
Боевик
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Приключения
Семейный
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2005
2000
1996
1995
1993
1991
1971
1965
1964
1963
1962
1959
Все
12
Фильмы
11
Сериалы
1
Актриса
12
Не по сценарию
драма, комедия
2005, США
7
Спасти Хэррисона
Harrison's Flowers
драма, мелодрама, военный
2000, Франция
6.1
Кабельщик
The Cable Guy
драма, комедия, триллер
1996, США
5.8
Сеть
The Net
драма, боевик, криминал, триллер
1995, США
7.7
Клуб радости и удачи
The Joy Luck Club
драма
1993, США / Китай
8.6
Молчание ягнят
The Silence of the Lambs
триллер, криминал
1991, США
Смотреть трейлер
5.8
Поздравляем! У Вас — мальчик!
Congratulations, It's a Boy!
комедия
1971, США
7.3
Мираж
Mirage
мистика, триллер
1965, США
6.7
Марни
Marnie
триллер, мелодрама, криминал
1964, США
6.8
Приз
The Prize
детектив, триллер, драма, криминал
1963, США
6.6
300 спартанцев
The 300 Spartans
драма, приключения, военный, исторический
1962, США
7
Путешествие к центру Земли
Journey to the Center of the Earth
приключения, семейный, фэнтези
1959, США
Каратель + Халк: стало известно, кого возьмут на их роли в «Человеке-пауке 4» — а ещё раскрыта главная фишка проекта
Осторожно! Вы будете спать со включенным светом: клоун-убийца, мясники Лос-Анджелеса и бомбы в метро — 3 свежих мини-сериала (это «реалки»)
Почему «Вампиры средней полосы» закроют после 3 сезона? А ведь изначально 4 планировали
Поменяйте ему памперс, или он за себя не отвечает: Франклин Ричардс в MCU так силен, что может убить и оживить Галактуса — и не только
Лучшее время, которое мы не ценили: фильмы 2019 года, которые уже сейчас считаются культовой классикой
Для «Голодных игр» нашли новую Китнисс Эвердин — правда, это не то, о чем вы наверняка подумали
«Дьявол носит…Zara»: фанаты в ужасе от образа Миранды в легендарном сиквеле — стилист объяснил, что с ним не так (фото)
«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах
Хорошо, что дети этого не увидели: у «Короля Льва» была альтернативная концовка — и она была куда более зловещей
В каком порядке смотреть «Фантастическую четверку» — а что можно пропустить? Готовимся к премьере, чтобы не запутаться
8 часов паники и попыток выжить: любимый зомби-сериал Кинга зрители прозвали пародией на «Ходячих мертвецов» — но «переобулись» за пару серий
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667