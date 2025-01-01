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Дайэн Бэйкер
Дайэн Бэйкер Diane Baker
Киноафиша Персоны Дайэн Бэйкер

Дайэн Бэйкер

Diane Baker

Дата рождения
25 февраля 1938
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Голливуд, США

Популярные фильмы

Молчание ягнят 8.6
Молчание ягнят (1991)
Клуб радости и удачи 7.7
Клуб радости и удачи (1993)
Мираж 7.2
Мираж (1965)

Фильмография Дайэн Бэйкер

Жанр
Год
Все 12 Фильмы 11 Сериалы 1 Актриса 12
Не по сценарию
Не по сценарию
драма, комедия 2005, США
Спасти Хэррисона 7
Спасти Хэррисона Harrison's Flowers
драма, мелодрама, военный 2000, Франция
Кабельщик 6.1
Кабельщик The Cable Guy
драма, комедия, триллер 1996, США
Сеть 5.8
Сеть The Net
драма, боевик, криминал, триллер 1995, США
Клуб радости и удачи 7.7
Клуб радости и удачи The Joy Luck Club
драма 1993, США / Китай
Молчание ягнят 8.6
Молчание ягнят The Silence of the Lambs
триллер, криминал 1991, США
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Поздравляем! У Вас — мальчик! 5.8
Поздравляем! У Вас — мальчик! Congratulations, It's a Boy!
комедия 1971, США
Мираж 7.3
Мираж Mirage
мистика, триллер 1965, США
Марни 6.7
Марни Marnie
триллер, мелодрама, криминал 1964, США
Приз 6.8
Приз The Prize
детектив, триллер, драма, криминал 1963, США
300 спартанцев 6.6
300 спартанцев The 300 Spartans
драма, приключения, военный, исторический 1962, США
Путешествие к центру Земли 7
Путешествие к центру Земли Journey to the Center of the Earth
приключения, семейный, фэнтези 1959, США
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