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Фильмография
Энтони Хилд
Anthony Heald
Киноафиша
Персоны
Энтони Хилд
Энтони Хилд
Anthony Heald
Дата рождения
25 августа 1944
Возраст
82 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Нью-Рошелл, США
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.6
Молчание ягнят
(1991)
8.2
Секретные материалы
(1993)
7.3
Красный Дракон
(2002)
Фильмография Энтони Хилд
6.1
Пропавшая
Alone
триллер
2020, США
6.9
Нас приняли!
Accepted
комедия
2006, США
Смотреть трейлер
7.3
Красный Дракон
Red Dragon
драма, криминал, триллер
2002, США / Германия
Рецензия
6.2
Доказательство жизни
Proof of Life
боевик, триллер, приключения, драма
2000, США
6.6
Восемь миллиметров
8MM
криминал, драма, мистика
1999, Германия / США
6.3
Подъем с глубины
Deep Rising
боевик, ужасы, приключения, фантастика
1998, Канада
6.8
Клиент
The Client
драма, криминал, триллер
1994, США
8.2
Секретные материалы
драма, криминал, фантастика
1993, США
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