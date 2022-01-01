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Молчание ягнят
Кадры из фильма «Молчание ягнят»
The Silence of the Lambs
Молчание ягнят
1991 / США
Трейлер
8.9
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
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