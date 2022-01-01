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Фильмы про Ганнибала Лектера
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Фильмы про Ганнибала Лектера

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Ганнибал: Восхождение
Ганнибал: Восхождение
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7.0
триллер, драма
2007, Франция / Великобритания / США
Красный Дракон
Красный Дракон
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7.0
драма, криминал, триллер
2002, США / Германия
Ганнибал
Ганнибал
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7.0
детектив, криминал, ужасы, триллер
2001, США / Великобритания
Молчание ягнят
Молчание ягнят
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8.0
триллер, криминал
1991, США
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Жанр
Все Триллер Драма Криминал Детектив Ужасы
Страна
Все Франция Великобритания США Германия
Год
Все 1990-1999 2000-2009

Персонаж романов Томаса Харриса – блестящий врач, работавший судебным психиатром, но одновременно абсолютно социопатическая личность, убийца-серийник и каннибал – так полюбился кинематографистам, что сегодня существуют две франшизы о нем и один ранний фильм, не входящий в них. Разумеется, с разными актерами в роли обаятельного монстра.

Хронология фильмов про Ганнибала Лектера

С Энтони Хопкинсом вышло 3 из 4 фильмов, составляющих одну франшизу. В том из них, что рассказывает о детстве и юности маньяка, роль молодого Лектера сыграл французский актер Гаспар Ульель.

«Ганнибал: Восхождение», 2017

Близится финал Второй мировой. В литовском лесу в охотничьем домике скрывается от войны семейство Лектер. Во время авианалета взрослые члены семьи погибают, и двое ребятишек остаются сиротами – это мальчик Ганнибал и девочка Миша. Шестеро мародеров, ранее собиравшихся вступить в SS, находят их укрытие и сами прячутся там от наступающих советских войск. Запасов еды в домике нет, и голодные озверевшие мужики съедают девочку. Ее брату удается сбежать в лес, где его находят и спасают солдаты-победители. В детском доме он становится изгоем и сбегает, надеясь наведаться к дяде – тот живет во Франции. Он опаздывает – дядюшка умер. Но его молоденькая вдова, этническая японка, сердечно принимает юношу… Первой его жертвой станет тот, кто посмеется над его покровительницей.

«Красный дракон», 2002 г.

Ганнибал – врач с великолепной карьерой, светский лев, меценат и душа общества. Он состоит в числе попечителей филармонии в Балтиморе и после очередного концерта приглашает знакомых-меломанов на прекрасный званый ужин. Их угощают изысканно приготовленным паштетом, однако хозяин отказывается открыть секрет его приготовления. Но ночью к нему наведывается уже незваный гость – Уилл Грэм, агент ФБР. Именно он ведет расследование убийств, отличающихся одним общим признаком: у трупов вырезаны определенные фрагменты тел. В процессе общения с доктором агент понимает, что тот, кого он разыскивает, находится перед ним...

Тот тоже осознает, что раскрыт, и пытается прикончить агента...

«Молчание ягнят», 1991 г.

ФБР занимается расследованием серии убийств женщин и не может выйти на след убийцы. Он получил прозвище Буффало Билл в честь знаменитого истребителя бизонов, торговавшего их шкурами, – у всех женских трупов содрана кожа. Агенты не могут вообразить, что в голове у этого маньяка, и понимают, кто может это знать: сидящий в заключении каннибал. К нему отправляют Клариссу Старлинг, юную учащуюся академии ФБР. Блистательная идея, учитывая молодость и неопытность курсантки – и психиатрическое образование Лектера. Он легко втягивает ее в психологическую игру, и играть она будет по его правилам...

«Ганнибал», 2001 г.

10 лет назад опаснейший преступник Лектер сбежал из тюрьмы. Кларисса уже стала спецагентом. Во время задержания крупной наркодилерши она поначалу старается руководствоваться милосердием – на руках у преступницы ребенок, а вокруг множество людей, могущих пострадать в перестрелке. Но по приказу продолжать операцию ей приходится убить наркоторговку, и теперь ее терроризируют СМИ. За нее вступается Мэйсон Верджер, но вскоре он становится жертвой игрищ доктора Лектера, а Кларисса получает от него приглашение на очередной тур интеллектуальной дуэли...

С Мадсом Миккельсеном в 2013-2015 гг. снят сериал «Ганнибал», основанный также на всех четырех романах серии. В 1986 году появился самый ранний фильм, где фигурирует доктор-людоед: «Охотник на людей». В роли Лектера здесь Брайан Кокс, сценарная основа фильма – роман «Красный дракон».

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