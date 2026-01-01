Американский актёр Марк Хэмилл родился 25 сентября 1951 года в Окленде, штат Калифорния. Отец Марка, Уильям Хэмилл, служил в ВВС США и был преданным офицером. Мать актёра, Сьюзанн Хэмилл, была домохозяйкой. В связи с работой отца семья постоянно переезжала с места на место, и за свои юные годы Марк жил в Нью-Йорке, Виргинии и в Японии, где он учился в школе. В семье Хэмиллов, помимо Марка, было ещё шестеро детей.

С детства мальчик был неравнодушен к искусству и любил быть в центре внимания. Во время проживания в Японии он не пропустил ни одного кинопоказа, которые устраивались для военных и их семей бесплатно. Затем он стал сам ходить на прослушивания и в 12 лет впервые сыграл в школьной постановке.

Знаковым для него стал 1969 год, когда Марк познакомился с Майклом Фрэнксом – композитором, написавшим пьесу для голливудского театра. Именно в ней дебютировал на сцене будущий Люк Скайуокер. После школы он поступил в театральный колледж, и с 19 лет стал играть на телевидении.

Марк Хэмилл – «Звёздные войны»

Главный образ, который воплотил на экране Марк Хэмилл, – Люк Скайуокер. Именно роль в «Звёздных войнах» Джорджа Лукаса принесла ему мировую известность. Прежде чем стать Люком, он ходил на множество прослушиваний. В итоге Лукас пригласил Хэмилла на роль в легендарной трилогии, где тот сыграл главного героя. А после возрождения космической саги на большом экране в 2015 году Марк Хэмилл вновь появился в образе Люка в фильмах «Звёздные войны: Пробуждение силы» и «Звёздные войны: Последние джедаи».

Марк Хэмилл – Фильмы

За свою карьеру Марк Хэмилл сыграл множество самых разных ролей, однако всю жизнь в нём продолжали видеть героя «Звёздных войн». Среди его прочих проектов выделяются такие ленты, как «Большая красная единицы», «Ночь, когда погасли огни в Джорджии», драма «Поток», триллер «Ночной попутчик», экранизация комикса «Гайвер», «Деревня проклятых» и многие другие. Он также часто появляется в кино и на телевидении в эпизодических ролях.

Марк Хэмилл – Джокер

Помимо роли Люка Скайуокера, Марк Хэмилл также прославился тем, что на постоянной основе озвучивал Джокера в мультфильмах и играх о персонаже комиксов DC Бэтмене. Работа над озвучиванием Джокера длится с 1992 года по настоящее время. Можно сказать, что это его главное хобби. Кроме известного злодея, он неоднократно принимал участие в озвучке самых разных мультфильмов.

Марк Хэмилл – авария

В 1977 году случилась ужасная трагедия. По пути к месту съёмок «Звёздных войн» актёр уснул за рулём, в результате чего машина перевернулась, а сам актёр сквозь лобовое стекло вылетел на обочину. Ему пришлось сделать множество сложных пластических операций на лице. Чтобы доснять необходимый материал, Джордж Лукас использовал на дальних планах дублёра, а для крупных – материал, отснятый ранее. Швы с лица Хэмилла сняли буквально накануне премьеры «Звёздных войн». В результате аварии актёр получил сильную психологическую травму, с которой сумел справиться лишь со временем.

Марк Хэмилл – личная жизнь

Перед тем, как в прокат вышли первые «Звёздные войны», Марк познакомился с Мэрилу Йорк – дантисткой из Лос-Анджелеса. В 1978 году они поженились, несмотря на все трудности, возникшие в связи со стремительно возросшей популярностью актёра. В 1979-ом у них родился сын – Нейтан Элиас, а в 1983 году родилась девочка – Гриффин Тобиас. Также во время съёмок картины «Поток» у Хэмилла родилась ещё одна дочь – Челси Элизабет. Семья проживает в Малибу.