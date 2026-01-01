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Марк Хэмилл 7 фотографий
Марк Хэмилл Mark Hamill
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Марк Хэмилл

Mark Hamill

Дата рождения
25 сентября 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Окленд, США
Актерское амплуа
Путешественник, Герой боевиков, Фантастический герой

Биография Марка Хэмилла

Американский актёр Марк Хэмилл родился 25 сентября 1951 года в Окленде, штат Калифорния. Отец Марка, Уильям Хэмилл, служил в ВВС США и был преданным офицером. Мать актёра, Сьюзанн Хэмилл, была домохозяйкой. В связи с работой отца семья постоянно переезжала с места на место, и за свои юные годы Марк жил в Нью-Йорке, Виргинии и в Японии, где он учился в школе. В семье Хэмиллов, помимо Марка, было ещё шестеро детей.

С детства мальчик был неравнодушен к искусству и любил быть в центре внимания. Во время проживания в Японии он не пропустил ни одного кинопоказа, которые устраивались для военных и их семей бесплатно. Затем он стал сам ходить на прослушивания и в 12 лет впервые сыграл в школьной постановке.

Знаковым для него стал 1969 год, когда Марк познакомился с Майклом Фрэнксом – композитором, написавшим пьесу для голливудского театра. Именно в ней дебютировал на сцене будущий Люк Скайуокер. После школы он поступил в театральный колледж, и с 19 лет стал играть на телевидении.

Марк Хэмилл – «Звёздные войны»

Главный образ, который воплотил на экране Марк Хэмилл, – Люк Скайуокер. Именно роль в «Звёздных войнах» Джорджа Лукаса принесла ему мировую известность. Прежде чем стать Люком, он ходил на множество прослушиваний. В итоге Лукас пригласил Хэмилла на роль в легендарной трилогии, где тот сыграл главного героя. А после возрождения космической саги на большом экране в 2015 году Марк Хэмилл вновь появился в образе Люка в фильмах «Звёздные войны: Пробуждение силы» и «Звёздные войны: Последние джедаи».

Марк Хэмилл – Фильмы

За свою карьеру Марк Хэмилл сыграл множество самых разных ролей, однако всю жизнь в нём продолжали видеть героя «Звёздных войн». Среди его прочих проектов выделяются такие ленты, как «Большая красная единицы», «Ночь, когда погасли огни в Джорджии», драма «Поток», триллер «Ночной попутчик», экранизация комикса «Гайвер», «Деревня проклятых» и многие другие. Он также часто появляется в кино и на телевидении в эпизодических ролях.

Марк Хэмилл – Джокер

Помимо роли Люка Скайуокера, Марк Хэмилл также прославился тем, что на постоянной основе озвучивал Джокера в мультфильмах и играх о персонаже комиксов DC Бэтмене. Работа над озвучиванием Джокера длится с 1992 года по настоящее время. Можно сказать, что это его главное хобби. Кроме известного злодея, он неоднократно принимал участие в озвучке самых разных мультфильмов.

Марк Хэмилл – авария

В 1977 году случилась ужасная трагедия. По пути к месту съёмок «Звёздных войн» актёр уснул за рулём, в результате чего машина перевернулась, а сам актёр сквозь лобовое стекло вылетел на обочину. Ему пришлось сделать множество сложных пластических операций на лице. Чтобы доснять необходимый материал, Джордж Лукас использовал на дальних планах дублёра, а для крупных – материал, отснятый ранее. Швы с лица Хэмилла сняли буквально накануне премьеры «Звёздных войн». В результате аварии актёр получил сильную психологическую травму, с которой сумел справиться лишь со временем.

Марк Хэмилл – личная жизнь

Перед тем, как в прокат вышли первые «Звёздные войны», Марк познакомился с Мэрилу Йорк – дантисткой из Лос-Анджелеса. В 1978 году они поженились, несмотря на все трудности, возникшие в связи со стремительно возросшей популярностью актёра. В 1979-ом у них родился сын – Нейтан Элиас, а в 1983 году родилась девочка – Гриффин Тобиас. Также во время съёмок картины «Поток» у Хэмилла родилась ещё одна дочь – Челси Элизабет. Семья проживает в Малибу.

Популярные фильмы

Аватар: Легенда об Аанге 9.0
Аватар: Легенда об Аанге (2005)
Дикий робот 8.8
Дикий робот (2024)
Непобедимый 8.6
Непобедимый (2021)

Фильмография Марка Хэмилла

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Царь царей The King of Kings
анимация, семейный 2025, Южная Корея
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Долгая прогулка 6.8
Долгая прогулка The Long Walk
ужасы 2025, США
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Властелины вселенной: Революция 7.2
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боевик, приключения, фэнтези 2024, США
LEGO Звездные войны: Восстанови галактику 6.9
LEGO Звездные войны: Восстанови галактику
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Дикий робот The Wild Robot
приключения, анимация, семейный 2024, США
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боевик, приключения, анимация 2024, США
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Жизнь Чака 7.6
Жизнь Чака The Life of Chuck
драма, фэнтези, фантастика 2024, США
Смотреть трейлер Рецензия
Падение дома Ашеров 7.7
Падение дома Ашеров
ужасы, мини-сериал 2023, США
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Интересные факты о Марке Хэмилле

  • Марк Хэмилл также активно играет в театре. Когда он жил в Нью-Йорке, он играл на Бродвее. Самые известные его роли были в постановках: «Человек-слон», «Амадей», Харриган и Харт», «Обслуживание в номерах» и «Придурок».
  • Помимо кино, театра и озвучания мультфильмов, у него также имеется множество хобби, среди которых коллекционирование, плавание, рисование и многое другое. Также он является примерным семьянином и часто посещал родительские собрания в школе.

Фотографии Марка Хэмилла

Марк Хэмилл Марк Хэмилл Марк Хэмилл Марк Хэмилл Марк Хэмилл Марк Хэмилл
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