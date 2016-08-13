Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Кенни Бейкер
Kenny Baker
Киноафиша
Персоны
Кенни Бейкер
Кенни Бейкер
Kenny Baker
Дата рождения
24 августа 1934
Возраст
81 год
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
13 августа 2016
Место рождения
Бирмингем, Англия, Великобритания
Популярные фильмы
8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
(1980)
8.2
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда
(1977)
Фильмография Кенни Бейкер
Жанр
Все
Боевик
Приключения
Семейный
Фантастика
Год
Все
1980
1977
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
8.3
Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back
фантастика, приключения, боевик
1980, США
Смотреть трейлер
8.2
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда
Star Wars
боевик, семейный, приключения, фантастика
1977, США
Смотреть трейлер
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Пропущенная глава: как фильмы о «Гарри Поттере» исказили главную тайну Снейпа
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667