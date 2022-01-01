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Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда, 1977: актеры и роли
Star Wars
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда
1977 / США
Трейлер
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
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Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда, 1977: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Лукас
George Lucas
В ролях
Марк Хэмилл
Mark Hamill
Харрисон Форд
Harrison Ford
Кэрри Фишер
Carrie Fisher
Питер Кашинг
Алек Гиннесс
Alec Guinness
Дэвид Прауз
Питер Мэйхью
Энтони Дэниелс
Anthony Daniels
Джеймс Эрл Джонс
James Earl Jones
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