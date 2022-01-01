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Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда
Киноафиша Фильмы Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда, 1977: актеры и роли
Star Wars Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда 1977 / США
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Лукас Джордж Лукас George Lucas
В ролях
Марк Хэмилл Марк Хэмилл Mark Hamill Харрисон Форд Харрисон Форд Harrison Ford Кэрри Фишер Кэрри Фишер Carrie Fisher Питер Кашинг Алек Гиннесс Alec Guinness Дэвид Прауз Питер Мэйхью Энтони Дэниелс Энтони Дэниелс Anthony Daniels Джеймс Эрл Джонс Джеймс Эрл Джонс James Earl Jones Кенни Бэйкер
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