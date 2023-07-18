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Киноафиша Новости Кристофер Нолан раскритиковал студии за сведение кино к одному лишь сюжету

Кристофер Нолан раскритиковал студии за сведение кино к одному лишь сюжету

18 июля 2023 15:01
Кристофер Нолан раскритиковал студии за сведение кино к одному лишь сюжету

Режиссер заявил, что успех франшизы «Звездные войны» был обоснован вовсе не отличной историей.

Кристофер Нолан раскритиковал голливудские студии за то, что те считают сюжеты главным элементом фильмов. В новом интервью для The Telegraph режиссер заявил, что, сводя кино к одной лишь истории, продюсеры упускают суть этого искусства:

«То ли из соображений экономии, то ли из стремления к большему контролю, студии начали смотреть на сценарий как на серию событий и говорить: «В нем заключена суть фильма». Но этот подход полностью противоречит тому, по какому пути развивался кинематограф. Начиная с «Прибытия поезда» братьев Люмьер, кино было чистым аудиовизуальным опытом. Поэтому мнение о том, что только масштаб истории имеет значение, — это лишь очень популярное заблуждение, в которое, откровенно говоря, иногда впадают и критики».

В качестве примера своей позиции Нолан привел франшизу «Звездные войны»:

«Люди говорят, что успех «Звездных войн» был основан на превосходном сюжете, а не на визуальных эффектах. Но мне кажется очевидным, что это не так. В этих фильмах действительно отличный сюжет, но они также дарят своим зрителям невероятный аудиовизуальный опыт. Итак, это умышленное отрицание того, чем на самом деле является кино, укрепилось в сознании людей. Зрители спрашивают: «Зачем нам смотреть фильмы вроде «Солнце мое» на большом экране?» Но вам лучше посмотреть эту картину именно на большом экране. Конечно, она замечательно смотрится и на телевизоре, но ведь суть кинематографа совсем в другом».

«Солнце мое» (2022) — семейная драма шотландской постановщицы Шарлотты Уэллс с Полом Мескалом и Фрэнки Корио в главных ролях. Это малобюджетный фильм, который получил восторженные отзывы от критиков и множество номинаций на престижные кинопремии.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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