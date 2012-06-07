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Постер фильма Солдаты удачи
5.1
Солдаты удачи - Дублированный трейлер 2
Киноафиша Фильмы Солдаты удачи
5.1

Солдаты удачи

, 2011
Soldiers of Fortune
США / боевик / 18+
Трейлеры
Постер фильма Солдаты удачи
5.1
Солдаты удачи - Дублированный трейлер 2
Солдаты удачи  Дублированный трейлер 2

О фильме

Миллионеры-адреналиноманы, которые уже взяли от жизни все, но хотят еще большего. Все они: банкир с Уолл-Стрит, гений видео игр, русский алюминиевый магнат, международный торговец оружием и один из основателей мобильной связи. За собственные деньги они отправляются на войну, чтобы почувствовать ее настоящий вкус и получить новую дозу адреналина. Но с самого начала все идет не так. Иллюзия игры рушится, как только миллионеры попадают на остров. При высадке их лодки тонут, а охрана — убита. Миллионеры оказываются на вражеской территории, не имея возможности выбраться с острова. Они паникуют и ругаются между собой, в то время как по острову их преследуют солдаты военного командира. Крейг пытается их обучить основам самообороны, но они ведут себя эгоистично, претенциозно и безответственно. Смогут ли избалованные и привыкшие к комфорту миллионеры выбраться живыми из ловушки, которую приготовил им остров?

В ролях

Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
Craig McCenzie
Шон Бин
Шон Бин
Dimidov
Доминик Монахэн
Доминик Монахэн
Sin
Винг Реймз
Винг Реймз
Grimaud
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
Haussman
Фредди Родригес
Фредди Родригес
Reed
Колм Мини
Колм Мини
Mason
Чарли Бьюли
Чарли Бьюли
Vanderbeer
Оксана Коростышевская
Cecelia
Райан Доноху
Ernesto
Режиссер Максим Коростышевский
Сценарист Роберт Кромби, Александр Коскас, Joe Kelbley
Композитор Джозеф Лодука
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 7 июня 2012
Дата выхода
19 июля 2012 Россия КароПрокат
7 августа 2012 Австрия
19 июля 2012 Беларусь
7 августа 2012 Германия
19 июля 2012 Казахстан
7 июня 2012 Кувейт
7 августа 2012 Лихтенштейн
7 августа 2012 Люксембург
3 августа 2012 США
19 июля 2012 Украина
7 августа 2012 Швейцария
MPAA R
Бюджет $8 000 000
Сборы в мире $1 784 286
Производство Globus-film, Crombie Film, Jeff Most Productions
Другие названия
Soldiers of Fortune, Soldados da Fortuna, A szerencse katonái, Chiến Binh Dân Chơi, Kohtalon soturit, Palgasõdurid, Psy wojny, Soldados de fortuna, Soldados de la fortuna, Soldații destinului, Soldats de fortune, Soldiers' Island, Żołnierze fortuny, Οι στρατιώτες της τύχης, Войници на съдбата, Солдати фортуни, Солдаты удачи, ソルジャーズ・アイランド

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
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Трейлеры фильма

Все трейлеры
Солдаты удачи - Дублированный трейлер 2
Солдаты удачи Дублированный трейлер 2
Солдаты удачи - Дублированный трейлер 1
Солдаты удачи Дублированный трейлер 1
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Отзывы о фильме

LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ерунда. Ели отсидел в кинотеатре. Обычный , не интересный боевик. Для 1999 года сойдёт , но не для 2012-го =)



1 / 10
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Вот это ТРЕЕШЬЬЬЬ =))))))) Надо обязательно посмотреть ❗️
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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