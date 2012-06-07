Миллионеры-адреналиноманы, которые уже взяли от жизни все, но хотят еще большего. Все они: банкир с Уолл-Стрит, гений видео игр, русский алюминиевый магнат, международный торговец оружием и один из основателей мобильной связи. За собственные деньги они отправляются на войну, чтобы почувствовать ее настоящий вкус и получить новую дозу адреналина. Но с самого начала все идет не так. Иллюзия игры рушится, как только миллионеры попадают на остров. При высадке их лодки тонут, а охрана — убита. Миллионеры оказываются на вражеской территории, не имея возможности выбраться с острова. Они паникуют и ругаются между собой, в то время как по острову их преследуют солдаты военного командира. Крейг пытается их обучить основам самообороны, но они ведут себя эгоистично, претенциозно и безответственно. Смогут ли избалованные и привыкшие к комфорту миллионеры выбраться живыми из ловушки, которую приготовил им остров?
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