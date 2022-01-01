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Фильмы про ангелов и демонов
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Фильмы про ангелов и демонов

Все 9 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Монах и бес
Монах и бес
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, комедия
2016, Россия
Избави нас от лукавого
Избави нас от лукавого
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7.0
криминал, боевик, триллер, ужасы
2014, США
Орудия смерти: Город костей
Орудия смерти: Город костей
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, боевик, фэнтези, драма
2013, США / Германия
Рыцари Королевства Крутизны
Рыцари Королевства Крутизны
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5.0
приключения, ужасы, фэнтези
2013, США
Легион
Легион
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5.0
ужасы, триллер, боевик
2010, США
Константин: повелитель тьмы
Константин: повелитель тьмы
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8.0
триллер, боевик, сказка, драма
2005, США / Германия
Между ангелом и бесом
Между ангелом и бесом
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7.0
боевик, комедия
1995, Франция
Дом под звездным небом
Дом под звездным небом
6.0
фантастика, драма, комедия
1991, СССР
Изгоняющий дьявола
Изгоняющий дьявола
8.0
ужасы, драма, триллер
1973, США
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Добро и зло всегда сражаются друг с другом. Но лишь на большом экране эта битва может быть по-настоящему эпичной.

Пять лучших фильмов про ангелов и демонов

Тема ангелов и демонов не одно столетие будоражит писателей. А в последние десятилетия – и кинематографистов. Добро и зло, как внутренние сущности каждого человека, всегда ведут сражение за душу. И чаще всего то, кто из них победит, зависит только от самих людей.

«Константин»

Фильм про истребителя нечисти в исполнении молодого Киану Ривза считается одним из самых лучших в своем жанре. Джон Константин каждый день сталкивается с ангелами и демонами. В подростковом возрасте он не осознавал, что с ним происходит, и попытался расстаться с жизнью. Но его реанимировали. Самоубийство – страшный грех, и после смерти Джон попадет в ад.

Уже скоро главному герою придется встретиться со своими худшими кошмарами. Он болен раком, а значит, жить ему осталось недолго. Но Джон получит шанс на искупление. За помощью к нему обращается девушка, чья сестра покончила с собой. Правда, она не верит, что та могла совершить самоубийство.

«Изгоняющий дьявола»

Ставший классикой фильм ужасов был снят в 70-х годах. Лента является экранизацией одноименного романа, на написание которого автора вдохновила реально произошедшая история.

В центре повествования – семья Крис Макнил. Популярная актриса снимается в фильме, в то время как у ее 12-летней дочери начинаются странные приступы. Девочка проявляет агрессию ко всем, кого видит. Приступы происходят все чаще, но доктора не могут понять, что происходит с Риган. Многочисленные анализы и исследования не выявляют аномалий. Врачи разводят руками, и матери девочки не остается ничего другого, кроме как обратиться к священнику.

«Избави нас от лукавого»

Действие ленты происходит в Нью-Йорке. В городе случается череда ужасающих преступлений. Мужчина избивает жену и дочь. Женщина бросает маленького сына в вольер со львами. Священнослужители уверены, что в тела простых горожан вселяются демоны, заставляющие их совершать преступления.

Местные полицейские поначалу не верят в присутствие потусторонних сил. Но вскоре осознают, что в одиночку не могут справиться с лавиной насилия. И тогда полицейскому придется объединиться со священником, чтобы остановить зло. Но демоны коварны и знают слабые места каждого человека. У офицера полиции это жена и дочь.

«Легион»

Действие этого фильма происходит в Лос-Анджелесе. С небес на землю падает архангел Михаил и отрезает себе крылья. Он отправляется в полицейский арсенал, чтобы добыть оружие. В стражей правопорядка вселяются сущности, которые пытаются остановить Михаила. Но он убивает одержимых полицейских.

Следующие кадры переносят зрителей в придорожную закусочную в Нью-Мексико. Здесь оказываются несколько случайных людей, в том числе беременная женщина. Одержимая старуха нападает на них, а тучи мух не дают людям покинуть здание. Вскоре сюда добирается Михаил, которого преследуют другие одержимые. Он говорит, что беременная женщина должна родить Мессию. И все человечество находится под угрозой истребления.

«Между ангелом и бесом»

Главную роль в этой французской комедии исполнил Жерар Депардье. В ленте он играет владельца популярного стриптиз-клуба, а также ангела. Жизни Антуана каждый может позавидовать. Он богат, популярен и счастлив. Но все меняется после звонка его старого друга.

Умирающий товарищ просит Антуана перевезти из Гонконга в Париж крупную сумму, а также вернуть мальчика матери. Мужчина соглашается, но при этом присваивает деньги. Священник Эрве проклинает его за это. Теперь Антуана постоянно преследует ангел-хранитель, который вынуждает его действовать по совести.

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