Наша рецензия

В переводе названия фильма – Constantine – как «Константин: Повелитель тьмы» нет ни единого слова правды. Во-первых, никакого «повелителя тьмы» в заглавии не наблюдается, что вполне естественно, ибо повелитель тьмы – не кто иной, как Люцифер, герой же Кеану Ривза в некотором роде его антипод; во-вторых, Constantine – фамилия, а не имя главного героя, и читается она «Констентайн», зовут же центрального персонажа картины Джоном (это нетрудно заметить вследствие частой эксплуатации «бондовской»…