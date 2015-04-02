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Константин: повелитель тьмы Константин: повелитель тьмы
Киноафиша Фильмы Константин: повелитель тьмы Отзывы о фильме «Константин: повелитель тьмы»
Constantine Константин: повелитель тьмы 2005 / США / Германия
8.2 Оцените
104 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Константин: повелитель тьмы»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В переводе названия фильма – Constantine – как «Константин: Повелитель тьмы» нет ни единого слова правды. Во-первых, никакого «повелителя тьмы» в заглавии не наблюдается, что вполне естественно, ибо повелитель тьмы – не кто иной, как Люцифер, герой же Кеану Ривза в некотором роде его антипод; во-вторых, Constantine – фамилия, а не имя главного героя, и читается она «Констентайн», зовут же центрального персонажа картины Джоном (это нетрудно заметить вследствие частой эксплуатации «бондовской»…

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Павел 2 апреля 2015, 12:51
А есть ли где-нибудь трейлеры не в MOV формате. На работе не стоит Quick Time... И фиг поставишь есстественно. Злой сисадмин.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Павел 2 апреля 2015, 12:51
Да, возможно. Но в кино попаду на раньше четверга, а трейлер хочется посмотреть... Девочки на работе ноют.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
911 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела в кино ещё в четверг в Заневском, впечатления отличные, всем рекомендую... что то в этом фильме есть... и захватывает и удивляет, местами не нравится, местами аж бесит)))



Оч впечалило, когда герой "спускался" в ад (по аналогии с др. римской мифологией), повидать умерших... мне туда явно не захотелось...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
Не матрица конечно, но мне понравилось в принципе
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Глобус 2 апреля 2015, 12:51
Вчерась посмотрел. Я только не понял почему ВО ВСЕХ кинотеатрах Петербурга этот фильм показывают в течении недели всего по 1 сеансу в день? Это типа такая рекламная фишка?

А фильм в общем-то получился ничего для единовременного просмотра.

Моя подруга не заснула, а это я считаю очень достойный показатель!

Мы часто ходим в кино и частенько, в зависимости от занудства или степени халтуры фильма, она засыпает либо к середине, либо к концу.



А про фильм "Константин", с чистой совестью можно сказать, что это - АМЕРИКАНСКИЙ ОТВЕТ РОССИИ НА "НОЧНОЙ ДОЗОР".

Помнится сразу после итогов Ночного дозора - одна голливудская компания заинтересовалась Дозором и сказали, что будут снимать "адаптированный" вариант для проката на западе "Ночного дозора". Короче видать сняли-таки.



Только главного героя пожалуй не стоило менять. А тема точно та же. Добро и Зло соревнуются, типа воюют, соблюдают балансы. Но какая-то сволочь, нарушает этот баланс и главный герой (неинициирjванный иной) уже не сдерживаемый формальными законами сохранения баланса - вступаетт в битву. Завулон почти тот же. Шефа Светлых не показали, похоже после Меньшова на эту роль все побоялись идти.

"Полукровка" имеет те же повадки, что и вампир-Лагутенко. Из за отсутствия в Штатах Фриске и Ко, вампиры и ведьмы былы заменены рисованными чертями. Впрочем рисованы они были не плохо.



В российском варианте все как-то более продумано, тоньше и душевнее, а в западном самый главный плюс - Киану Ривз. Когда наши будут снимать "Дневной дозор" - то нашим киношникам тоже можно нанять К.Ривза. Это будет не очень дорого. Тем более, что баксы сейчас как никогда дешовые. А на сдачу можно будет ихних рисовальщиков спецэфектов подключить. Думаю получится неплохо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Р 2 апреля 2015, 12:51
На мой взгляд это фильм по мотивам комикса, но комиксвость не ощущается. Похоже на проапргрейденный вариант "Экзорсист"-а. После того фильма шумиха поднялась на темы изгнаний демонов из девочек. Наблюдаем потомка прошлых лет. Вооруженный пушкой, и прибамбасами антисатанинского толка Константин, Джон Константин ✊ разбирается с нарушителями. Депортирует, так сказать, по месту прибывания. Специфекты чем-то напоминают все-таки Матрицовские. Видимо есть что-то затянутое в них. Плюс хорошая камера. Фильм на 9,5 из 10. Сатана не понравился. ...омант левый с горы. Если он носит такие одежды, то и внешность мог подобрать соответствуящую. Скажем, как в "Ослепленных желаниями". Словом не глупую.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
TuMSoN 2 апреля 2015, 12:51
✊ не впустую потраченное время, все прикольно, все круто, но только спецэффект в том месте что, бараны дохнуть начинают не понравилось, они очень не реалистично дохнут и все причем одинаково✊

А Так 9✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rose 2 апреля 2015, 12:51
Товарищи, ну и бред! Такое ощущение, что фильм снят на деньги какой-нибудь антитабачной кампании. Про ад и рай лучше даже не говорить- бред, да и только! Интересно, к какой вере причисляет себя режиссер, если он вообще не атеист. Если же он христианин, то явно не каталолик (что стоило бы ожидать): нет и намека на существование чистилища. Короче, с точки зрения верующего человека - просто надругательство, особенно в разговорах о Боге. С точки зрения неверующего или нехристианина - очередной прикол.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rose 2 апреля 2015, 12:51
Уважаемая Тень! Весь фокус в том, что я как раз и шла на «экшеновскую пургу», а вместо этого получила наставления «не кури», а то прощения не будет. Ладно, если это говорят 1 раз, 2 раза, но когда 23 – это перебор! А вообще очень жаль, что режиссер не показал Бога и Христа, было бы еще смешнее.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rose 2 апреля 2015, 12:51
Злой, а ты совсем не Злой, а скорее прикольный! :) По поводу "надругательства": я просто была так возмущена всем, что происходило на экране, что поняла: для окончательного "кайфа" нужно, чтобы показали, как убивают в раю.:) Не знаю, где раздел "Бандерас", но предлагаю пообщаться: очень уж приятно, когда у человека все в порядке с орфографией!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Rose 2 апреля 2015, 12:51
Тень, а я очень даже люблю различные разговоры на тему кино и немцев!:) Настолько же сильно, насколько и сами походы в кино!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rose 2 апреля 2015, 12:51
peacefrog, а что это за evil dead? Хороший фильм? Чего-то я про него ничего не слышала!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rose 2 апреля 2015, 12:51
Где бы мне найти этих самых "Зловещих мертвецов"? А это случайно не "Возвращение живых трупов" или что-то в этом роде?:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rose 2 апреля 2015, 12:51
А мне вот что особенно понравилось: Костик узнает, что умирает от рака легких (ну, естественно, от какого же еще рака умирать, если куришь!) и идет к ангелу-полукровке. Явно знакомый со статистикой, по которой на самом деле только 10 процентов курящих заболевают именно раком легких, он задает сакраментальный вопрос: "Почему Я?". А ему в ответ: "Это потому, что ты, типа, куришь с малышковой поры по 30 сигарет в день. Это судьба!". У нас в этот момент в кинозале все тихо захихикали. А я так и не поняла - почему судьба, зачем судьба?? В таком случае и самоубийцы, бросающиеся под поезд, поступают так из предопределенности. А если так, то самоубийство - не грех вообще, если это тебе это преднаписано. Вот такая вот неразрешимая загадка!:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
darthkim 2 апреля 2015, 12:51
У меня как-то и в голове не было сопостовлять с религией Константина. Вот если бы это была бы какая-нибудь экранизация жизни Иисйса тогда был бы другой разговора тут взято несколько бразов и обыграно по-другому Ничего плохого в этом не вижу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
QWERTYk 2 апреля 2015, 12:51
Смотрел. Классный фильм! Полностью соответствует рецензии. Особенно понравилось, когда дьявол излечивал от рака со словами: 'Ты будешь жить!!!'...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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