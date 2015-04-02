В переводе названия фильма – Constantine – как «Константин: Повелитель тьмы» нет ни единого слова правды. Во-первых, никакого «повелителя тьмы» в заглавии не наблюдается, что вполне естественно, ибо повелитель тьмы – не кто иной, как Люцифер, герой же Кеану Ривза в некотором роде его антипод; во-вторых, Constantine – фамилия, а не имя главного героя, и читается она «Констентайн», зовут же центрального персонажа картины Джоном (это нетрудно заметить вследствие частой эксплуатации «бондовской»…
Оч впечалило, когда герой "спускался" в ад (по аналогии с др. римской мифологией), повидать умерших... мне туда явно не захотелось...✊
А фильм в общем-то получился ничего для единовременного просмотра.
Моя подруга не заснула, а это я считаю очень достойный показатель!
Мы часто ходим в кино и частенько, в зависимости от занудства или степени халтуры фильма, она засыпает либо к середине, либо к концу.
А про фильм "Константин", с чистой совестью можно сказать, что это - АМЕРИКАНСКИЙ ОТВЕТ РОССИИ НА "НОЧНОЙ ДОЗОР".
Помнится сразу после итогов Ночного дозора - одна голливудская компания заинтересовалась Дозором и сказали, что будут снимать "адаптированный" вариант для проката на западе "Ночного дозора". Короче видать сняли-таки.
Только главного героя пожалуй не стоило менять. А тема точно та же. Добро и Зло соревнуются, типа воюют, соблюдают балансы. Но какая-то сволочь, нарушает этот баланс и главный герой (неинициирjванный иной) уже не сдерживаемый формальными законами сохранения баланса - вступаетт в битву. Завулон почти тот же. Шефа Светлых не показали, похоже после Меньшова на эту роль все побоялись идти.
"Полукровка" имеет те же повадки, что и вампир-Лагутенко. Из за отсутствия в Штатах Фриске и Ко, вампиры и ведьмы былы заменены рисованными чертями. Впрочем рисованы они были не плохо.
В российском варианте все как-то более продумано, тоньше и душевнее, а в западном самый главный плюс - Киану Ривз. Когда наши будут снимать "Дневной дозор" - то нашим киношникам тоже можно нанять К.Ривза. Это будет не очень дорого. Тем более, что баксы сейчас как никогда дешовые. А на сдачу можно будет ихних рисовальщиков спецэфектов подключить. Думаю получится неплохо.
А Так 9✊
Авторизация по e-mail