В подборку вошли лучшие фантастические, мистические и сказочные фильмы про ангелов и демонов. Эти сверхъестественные существа, воплощения Света и Тьмы всегда интересовали и вдохновляли творческих людей. Не стали исключением и кинорежиссеры, создавшие бессчетное множество фильмов о высших силах.

Это ангелы ведут нас по жизни, следят, чтобы мы выполнили свое предназначение, а затем забирают души в иные миры. Это они приносят на крыльях добрые вести и являются праведникам во снах, обеспечивают связь между Землей и Небесами и защищают от ошибок. А как они выглядят и на кого они работают, каждый представляет по-своему. Посмотрите подборку – и убедитесь в этом сами.