Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про ангелов
Киноафиша Подборки Фильмы про ангелов

Фильмы про ангелов

Все 25 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Райли Парра
Райли Парра
Смотреть за 1 рубль
5.0
фантастика, драма
2019, США
Любовь сквозь время
Любовь сквозь время
6.0
фэнтези, мелодрама, драма, детектив
2014, США
Орудия смерти: Город костей
Орудия смерти: Город костей
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, боевик, фэнтези, драма
2013, США / Германия
Мой парень - ангел
Мой парень - ангел
6.0
комедия
2011, Россия
Небесный суд
Небесный суд
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма
2011, Россия
Легион
Легион
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, триллер, боевик
2010, США
Меняющие реальность
Меняющие реальность
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, мелодрама
2010, США
Падший
Падший
7.0
приключения, фэнтези
2007, США / Канада
Самоубийцы: История любви
Самоубийцы: История любви
8.0
фэнтези, мелодрама
2006, США / Великобритания
Константин: повелитель тьмы
Константин: повелитель тьмы
Смотреть за 1 рубль
8.0
триллер, боевик, сказка, драма
2005, США / Германия
Ангел А
Ангел А
8.0
мелодрама, комедия
2005, Франция
С точки зрения ангела
С точки зрения ангела
4.0
комедия
2001, Россия
Догма
Догма
7.0
комедия, приключения, мелодрама, фантастика
1999, США
Знакомьтесь, Джо Блэк
Знакомьтесь, Джо Блэк
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, мистика, фэнтези, драма
1998, США
Город ангелов
Город ангелов
7.0
драма, триллер, фэнтези
1998, США / Германия
Куда приводят мечты
Куда приводят мечты
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, фэнтези, драма
1998, США / Новая Зеландия
Жизнь хуже обычной
Жизнь хуже обычной
6.0
драма, фантастика, криминал, мелодрама, комедия
1997, США / Великобритания
Жена священника
Жена священника
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, семейный, драма, фэнтези, мелодрама
1996, США
Майкл
Майкл
7.0
комедия, мелодрама, фэнтези, драма
1996, США
Небо над Берлином 2
Небо над Берлином 2
7.0
детектив, мелодрама, драма
1993, Германия
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Фантастика Драма Фэнтези Мелодрама Детектив Приключения Боевик Комедия Ужасы Триллер Сказка Мистика Криминал Семейный Спорт
Страна
Все США Германия Россия Канада Великобритания Франция Новая Зеландия
Год
Все 1940-1949 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019

В подборку вошли лучшие фантастические, мистические и сказочные фильмы про ангелов и демонов. Эти сверхъестественные существа, воплощения Света и Тьмы всегда интересовали и вдохновляли творческих людей. Не стали исключением и кинорежиссеры, создавшие бессчетное множество фильмов о высших силах.

Это ангелы ведут нас по жизни, следят, чтобы мы выполнили свое предназначение, а затем забирают души в иные миры. Это они приносят на крыльях добрые вести и являются праведникам во снах, обеспечивают связь между Землей и Небесами и защищают от ошибок. А как они выглядят и на кого они работают, каждый представляет по-своему. Посмотрите подборку – и убедитесь в этом сами.

Выбор редакции
Стоит ли смотреть новый сериал «Черная птица» и какие реальные события лежат в его основе?
Стоит ли смотреть новый сериал «Черная птица» и какие реальные события лежат в его основе?
7 ярких сериалов для тех, кто без ума от «Бриджертонов»
7 ярких сериалов для тех, кто без ума от «Бриджертонов»
Что посмотреть 14 февраля в кино: современный ромком, amour в Париже и убийство на круизном лайнере
Что посмотреть 14 февраля в кино: современный ромком, amour в Париже и убийство на круизном лайнере
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Приложение киноафиши