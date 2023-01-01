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Константин: повелитель тьмы Константин: повелитель тьмы
Киноафиша Фильмы Константин: повелитель тьмы Константин: повелитель тьмы, 2005: актеры и роли
Constantine Константин: повелитель тьмы 2005 / США / Германия
8.2 Оцените
105 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Константин: повелитель тьмы, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Френсис Лоуренс Френсис Лоуренс Francis Lawrence
В ролях
Киану Ривз Киану Ривз Keanu Reeves Рэйчел Вайс Рэйчел Вайс Rachel Weisz Шайа ЛаБаф Шайа ЛаБаф Shia LaBeouf Джимон Хонсу Джимон Хонсу Djimon Hounsou Макс Бэйкер Прюитт Тэйлор Винс Прюитт Тэйлор Винс Pruitt Taylor Vince Гэвин МакГрегор Россдэйл Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Джесси Рамирес Jesse Ramirez Ларри Сидар Larry Cedar Петер Стормаре Петер Стормаре Peter Stormare Мишель Монахан Мишель Монахан Michelle Monaghan Хосе Суньига José Zúñiga
Вызов
Вызов
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Переводчик
Переводчик
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