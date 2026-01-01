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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Ларри Седар
Larry Cedar
Киноафиша
Персоны
Ларри Седар
Ларри Седар
Larry Cedar
Дата рождения
6 марта 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Pacoima, США
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.5
Самурай Джек
(2001)
8.3
Детство Шелдона
(2017)
8.0
Бэтмен будущего
(1999)
Фильмография Ларри Седар
4.4
Проклятый рыцарь
The Dreadful
ужасы, фантастика, боевик
2026, Великобритания
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5.1
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
Abraham's Boys
ужасы
2025, США
Смотреть трейлер
2.8
Падение империи
Deep in the Forest
триллер
2021, США
5.2
Везучая
Lucky
драма, фэнтези, ужасы
2020, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.3
Детство Шелдона
комедия, семейный
2017, США
7
Лига справедливости: Боги и монстры
Justice League: Gods and Monsters
боевик, приключения, анимация
2015, США
4.3
Атлант расправил плечи: Часть 3
Atlas Shrugged: Part III
фантастика, детектив, драма
2014, США
Смотреть трейлер
5.1
Спаркс
Sparks
триллер, боевик
2013, США
Смотреть трейлер
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