Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дело №39 Дело №39
Киноафиша Фильмы Дело №39 Фильмы похожие на Дело №39
Case 39 Дело №39 2009 / США / Канада
7.4 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Дело №39

Вся информация о фильме
Паранормальное явление 2
Паранормальное явление 2
ужасы 2010, США
7.0
Паранормальное явление
Паранормальное явление
ужасы 2007, США
7.0
Игра в прятки
Игра в прятки
драма, ужасы, триллер 2005, США
6.0
Омен
Омен
мистика, триллер, ужасы 1976, Великобритания / США
7.0
В объятиях лжи
В объятиях лжи
триллер, драма 2018, США / Ирландия
7.0
Коматозники
Коматозники
ужасы, фантастика, триллер, драма 2017, США
6.0
Обитель проклятых
Обитель проклятых
триллер 2014, США
8.0
Избави нас от лукавого
Избави нас от лукавого
криминал, боевик, триллер, ужасы 2014, США
7.0
Мама
Мама
ужасы 2013, США
7.0
Дом в конце улицы
Дом в конце улицы
ужасы 2012, США
7.0
Искатели могил
Искатели могил
ужасы 2011, Канада
7.0
Шкатулка Проклятия
Шкатулка Проклятия
ужасы, триллер 2011, США
7.0
Обряд
Обряд
драма, триллер, ужасы 2011, США
7.0
Психоз
Психоз
2010, Великобритания
4.0
Ловушка
Ловушка
драма, триллер 2010, США / Великобритания
7.0
Убежище
Убежище
триллер, ужасы 2010, США
7.0
Дьявол
Дьявол
ужасы, триллер 2010, США
8.0
Соседка
Соседка
триллер, криминал 2010, США
7.0
Носители
Носители
ужасы, триллер, драма 2009, США
6.0
Отчим
Отчим
триллер, ужасы 2009, США
6.0
Дитя тьмы
Дитя тьмы
драма, мистика, ужасы 2009, США
7.0
Незваные
Незваные
мистика, драма, ужасы 2009, США
6.0
История двух сестер
История двух сестер
драма, триллер, ужасы 2008, США
7.0
Фантомы
Фантомы
ужасы, триллер, мистика 2008, США
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше