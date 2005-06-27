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Темная вода Темная вода
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Dark Water

Темная вода, 2005

2005 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

После развода в жизни Далии Уильямс все пошло кувырком. Оставшись без средств к существованию, молодая женщина вместе с дочерью Сеси переезжает в неблагополучный район Нью-Йорка и устраивается на первую попавшуюся работу. Вскоре в квартире, которую снимает героиня, начинают происходить странные и необъяснимые вещи – на потолке появляются влажные пятна, как будто в квартире сверху кто-то забыл закрыть кран, а Сеси сообщает о новой подружке Наташе, которую никто, кроме нее, не видит. Далия решает навести справки о соседях этажом выше. Выясняется, что сейчас в квартире наверху никто не живет. Несколько лет назад семья, жившая там, неожиданно съехала, а их дочь Наташа бесследно исчезла…

  • Фильм Вальтера Саллеса является ремейком одноименного японского ужастика, вышедшего на экраны в 2002 году. 
  • Ради участия в картине исполнительница главной роли Дженнифер Коннелли отказалась от роли в другом фильме ужасов «Дом восковых фигур» (2005).
  • Чтобы окрасить пятна на потолке в темный цвет, в воду добавили краситель, который обычно применяется для газированных безалкогольных напитков.
  • Роль юной Далии и Наташи играет одна и та же актриса – Перла Хэйни-Джардин. 
  • Изначально роль Далии должна была исполнить Дженнифер Лав Хьюитт, однако она отказалась от участия в картине.

Далиа Уильямс начинает новую жизнь. У нее новая квартира, новая работа, и она решает забыть про мужа, с которым не сложилось, и посвятить себя всю воспитанию дочери, Сеси. Но когда разлука превращается в битву за опекунство над дочкой, ситуация для Далии меняется к худшему. К тому же ее некрасивая, тесная и обветшалая квартира, похоже, живет своей жизнью. Загадочные звуки, постоянные подтеки темной воды и разные загадочные происшествия сводят ее с ума. Далиа решает узнать, кто стоит за всеми этими играми с сознанием. В то время, как она отчаянно ищет какую бы то ни было связь между загадками, темная вода потихоньку смыкается вокруг нее. Но Далии все равно, она не остановится ни перед чем, пока не узнает в чем дело...

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 13 октября 2005
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 27 июня 2005
Возраст 16+
MPAA PG-13
Прокатчик Каскад
Режиссер
Уолтер Саллес
Уолтер Саллес
В ролях
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Тим Рот
Тим Рот
Пит Постлетуэйт
Кэмрин Мэнхайм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Темная вода 2 постера
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Наша рецензия
«Темная вода» Уолтера Саллеса очень точно и аккуратно следует за своим японским первоисточником, но те немногие пункты, в которых ремейк расходится с оригиналом, интересны более всего. Если не считать разного рода сюжетных мелочей (вроде того, например, что действие происходит в США, а не в Японии, и что главная героиня не читает корректуры в издательстве, а подает барий посетителям радиологического центра), таких пунктов всего два. Первое – это цветовая гамма. «Темные воды» Хидео Накаты,…
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Lucia 2 апреля 2015, 12:51
Не знаю, у меня сложилось впечатление, что авторы фильма в своё время побывали в Питере дождливым летом, как раз в период отключения/включения… Читать дальше…
Марго 2 апреля 2015, 12:51
Не хочется быть очень жестокой, но вам не кажется, что история, да и сам фильм слегка банальны. Брошеные дети, совершенно невероятные и нелепые… Читать дальше…
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Кадры из фильма Все кадры
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