Темная вода, 2005

Далиа Уильямс начинает новую жизнь. У нее новая квартира, новая работа, и она решает забыть про мужа, с которым не сложилось, и посвятить себя всю воспитанию дочери, Сеси. Но когда разлука превращается в битву за опекунство над дочкой, ситуация для Далии меняется к худшему. К тому же ее некрасивая, тесная и обветшалая квартира, похоже, живет своей жизнью. Загадочные звуки, постоянные подтеки темной воды и разные загадочные происшествия сводят ее с ума. Далиа решает узнать, кто стоит за всеми этими играми с сознанием. В то время, как она отчаянно ищет какую бы то ни было связь между загадками, темная вода потихоньку смыкается вокруг нее. Но Далии все равно, она не остановится ни перед чем, пока не узнает в чем дело...