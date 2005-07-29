Ключ от всех дверей, 2005

Медсестра Кэролайн увольняется с работы, чтобы ухаживать за пожилым человеком по имени Бен Деверо, перенесшим инсульт и потерявшим способность говорить. Когда она приезжает на место, жена Бена Вайолет начинает вести себя подозрительно, но семейный адвокат Люк Маршалл убеждает Кэролайн остаться. На чердаке героиня находит секретную комнату, полную заклинаний, волос и костей, используемых для практики вуду. Убежденная, что Вайолет пытается избавиться от Бена, Кэролайн хочет помочь ему, но тут в доме начинают происходить совсем безумные происшествия…
Сверхъестественная история о медсестре, которая подозревает, что один из её больных был парализован в ходе какого-то ритуала в духе «вуду», она пытается расследовать это и натыкается на ужасающую тайну.
Таурус, нас ждут такие крутые фильмы, по крайней мере "Клюю от всех дверей" и… Читать дальше…
только не говори что, когда смотрел Догвилль у тебя от… Читать дальше…