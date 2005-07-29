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Ключ от всех дверей Ключ от всех дверей
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The Skeleton Key

Ключ от всех дверей, 2005

2005 / США
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Медсестра Кэролайн увольняется с работы, чтобы ухаживать за пожилым человеком по имени Бен Деверо, перенесшим инсульт и потерявшим способность говорить. Когда она приезжает на место, жена Бена Вайолет начинает вести себя подозрительно, но семейный адвокат Люк Маршалл убеждает Кэролайн остаться. На чердаке героиня находит секретную комнату, полную заклинаний, волос и костей, используемых для практики вуду. Убежденная, что Вайолет пытается избавиться от Бена, Кэролайн хочет помочь ему, но тут в доме начинают происходить совсем безумные происшествия…

  • Болото за домом было создано с помощью компьютерной графики. Фактически дом, использованный в этом фильме, – это «Плантация Фелисити» в округе Сент-Джеймс. 
  • Джон Хёрт предложил самостоятельно исполнить трюк, в котором Бен падает с крыши дома, но ему не разрешили, поскольку он был признан слишком опасным. 
  • На заправочной станции, которую посещает Кэролайн, есть костяной колокольчик, свисающий с парадного входа. Он сделан из костей полового органа енота.
  • Книга, которую Кэролайн читает пациенту хосписа, – это «Остров сокровищ» Роберта Луи Стивенсона. Как и героиня, Джим Хокинс ухаживает за пожилым Билли Бонсом после того, как тот перенес инсульт, что создает сюжетную параллель между ними.

Сверхъестественная история о медсестре, которая подозревает, что один из её больных был парализован в ходе какого-то ритуала в духе «вуду», она пытается расследовать это и натыкается на ужасающую тайну.

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 17 августа 2005
Премьера в мире 29 июля 2005
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Иэн Софтли
В ролях
Джен Апгар
Андреас Беккетт
Джой Брайант
Джастин Гретш
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ключ от всех дверей 4 постера
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Ключ от всех дверей
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Наша рецензия
Насколько я могу судить, «Ключ от всех дверей» в карьере режиссера Иэйна Софтли – это шаг назад по сравнению с «Крыльями голубки» и «Планетой Ка-Пэкс», бесспорными шедеврами как в сюжетном, так и в визуальном отношении. «Ключ от всех дверей» – это в некотором роде возвращение к «Хакерам», где зубодробительному сценарию и очень техничной «картинке» не хватало тем не менее ни стиля, ни смысла. Из «Хакеров» Софтли позаимствовал скоростные проходы камерой и сверхэнергичный монтаж, обогатив их,…
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Crazy 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Taurus от 09/08/2005 - 09:46:18

Таурус, нас ждут такие крутые фильмы, по крайней мере "Клюю от всех дверей" и… Читать дальше…
crazy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 08/08/2005 - 13:59:49):А этот фильмец похоже больше на Догвилль-2 смахивает

только не говори что, когда смотрел Догвилль у тебя от… Читать дальше…
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саундтрек фильма Ключ от всех дверей
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Не инструкция по применению: 5 фильмов и сериал о магии вуду Все секреты гаитянского, луизианского и африканского колдовства.   
Написать
8 октября 2022 12:00
Надейся на лучшее, готовься к худшему: 7 фильмов, в которых побеждает зло Эти картины не балуют зрителя хэппи-эндами. Наоборот, в них, несмотря на все усилия героев, выигрывает злодей.
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