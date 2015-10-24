Призрак дома Бриар, 2015

«Призрак дома Бриар» - это новая картина Шелдона Уилсона («Месть мертвецов», «Ночной класс»). Главные роли в его фильме сыграли: Джоделль Ферланд («Хижина в лесу», «Сумерки. Сага. Рассвет»), Санни Сулджик («Мыслить как преступник»), Паскаль Хаттон («Убежище», «Грань»), Энтони Конечни («Люди Икс: Апокалипсис»), Джонатан Уайтселл («Однажды в сказке») и другие.

Фильм «Призрак дома Бриар» расскажет историю молодой одинокой матери и её сына. Они переезжают в новый дом, в котором когда-то произошло страшное преступление. Полиция так и не установила личность убийцы, но один из служителей закона навсегда запомнил этот случай, так как увидел нечто необъяснимое. Стоило новым жильцам переступить порог дома, как начинают происходить странные вещи. Оказывается, местная молодёжь прятала в подвале дома наркотики...