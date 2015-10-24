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Призрак дома Бриар Призрак дома Бриар
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The Unspoken

Призрак дома Бриар, 2015

2015 / Канада
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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«Призрак дома Бриар» - это новая картина Шелдона Уилсона («Месть мертвецов», «Ночной класс»). Главные роли в его фильме сыграли: Джоделль Ферланд («Хижина в лесу», «Сумерки. Сага. Рассвет»), Санни Сулджик («Мыслить как преступник»), Паскаль Хаттон («Убежище», «Грань»), Энтони Конечни («Люди Икс: Апокалипсис»), Джонатан Уайтселл («Однажды в сказке») и другие. 

Фильм «Призрак дома Бриар» расскажет историю молодой одинокой матери и её сына. Они переезжают в новый дом, в котором когда-то произошло страшное преступление. Полиция так и не установила личность убийцы, но один из служителей закона навсегда запомнил этот случай, так как увидел нечто необъяснимое. Стоило новым жильцам переступить порог дома, как начинают происходить странные вещи. Оказывается, местная молодёжь прятала в подвале дома наркотики...

- «Призрак дома Бриар» - это второй фильм Шелдона Уилсона, снятый в 2015 году, после «Охотника на акул»

 

В 1997 году в один дом была вызвана полиция. В доме никого не было, но повсюду была кровь, следы борьбы и полицейский видел нечто странное. 17 лет спустя в дом заселяется молодая женщина с девятилетним молчаливым сыном Адрианом. Неприятности не заставляют себя долго ждать, когда выясняется, что группа местных ребят прятала наркотики в подвале этого дома.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 19 января 2017
Премьера в мире 24 октября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Шелдон Уилсон
Шелдон Уилсон
В ролях
Джоделль Ферланд
Джоделль Ферланд
Санни Сулджик
Санни Сулджик
Паскаль Хаттон
Паскаль Хаттон
Энтони Конечни
Энтони Конечни
Джонатан Уайтселл
Джонатан Уайтселл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Призрак дома Бриар 3 постера
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Наша рецензия
Хорошо смотреть фильм ужасов, сидя в уютном кинотеатре или в любимом кресле. Зрителю ничего не угрожает, кроме небольшой порции адреналина, а вот герои на экране борются с чудовищами, пытаются освободиться от проклятий и сталкиваются с потусторонними силами. А ведь страшновато было бы стать свидетелем чего-то необъяснимого, неправда ли? Но, пока в жизни это случается нечасто, если вообще случается, остаётся просто смотреть фильмы. Сегодня перед нами ужастик режиссёра Шелдона Уилсона…
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