Зимой 1992 года группа молодых анархистов не побоялась ехать через незнакомую местность и, бросив ей вызов, разбила здесь лагерь. В первую же ночь все они пали жертвами психопата. 15 лет спустя, известная писательница в жанре криминала Сьюзен, очень тонкая натура, вместе с мужем переезжает из ее родной Калифорнии на его родину Англию в поисках покоя. Свою идиллию они находят в уединенном загородном доме. Но дом хранит страшную тайну прошлого, и вскоре Сьюзен придется столкнуться со своим самым страшным кошмаром…
СтранаВеликобритания
Продолжительность1 час 29 минут
Год выпуска2010
Премьера в мире19 июля 2010
Дата выхода
19 июля 2010
Великобритания
MPAAR
Бюджет$1 200 000
ПроизводствоKingsway Films, Red Sparrow
Другие названия
Psychosis, Psychosis - L'incubo della scrittrice, Psychosis: La Mort dans l'Ame, Una casa en las afueras, Vivid, Εφιάλτες, Психоз