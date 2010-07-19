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Постер фильма Психоз
Постер фильма Психоз
Рейтинги
3.9 Рейтинг IMDb: 3.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Психоз

Психоз

Psychosis 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Зимой 1992 года группа молодых анархистов не побоялась ехать через незнакомую местность и, бросив ей вызов, разбила здесь лагерь. В первую же ночь все они пали жертвами психопата. 15 лет спустя, известная писательница в жанре криминала Сьюзен, очень тонкая натура, вместе с мужем переезжает из ее родной Калифорнии на его родину Англию в поисках покоя. Свою идиллию они находят в уединенном загородном доме. Но дом хранит страшную тайну прошлого, и вскоре Сьюзен придется столкнуться со своим самым страшным кошмаром…
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 19 июля 2010
Дата выхода
19 июля 2010 Великобритания
MPAA R
Бюджет $1 200 000
Производство Kingsway Films, Red Sparrow
Другие названия
Psychosis, Psychosis - L'incubo della scrittrice, Psychosis: La Mort dans l'Ame, Una casa en las afueras, Vivid, Εφιάλτες, Психоз
Режиссер
Рег Тревисс
В ролях
Харизма Карпентер
Харизма Карпентер
Пол Скалфор
Рикки Хартнетт
Шон Чэпман
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.9
Оцените 15 голосов
3.6 IMDb
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