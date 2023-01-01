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Скоро в прокате "Шкатулка проклятия. Шепот ведьмы"
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Дело №39
Дело №39, 2009: актеры и роли
Case 39
Дело №39
2009 / США / Канада
Трейлер
7.4
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Дело №39, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Альварт
Christian Alvart
В ролях
Рене Зеллвегер
Renée Zellweger
Иэн МакШэйн
Ian McShane
Каллум Кит Ренни
Callum Keith Rennie
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Керри О'
Джорджиа Крэйг
Georgia Craig
Синтия Стивенсон
Cynthia Stevenson
Тиффани Линдэлл-Найт
Синди Сунгу
Cindy Sungu
Филип Кабрита
Philip Cabrita
Дж. Уинстон Кэрролл
J. Winston Carroll
Мэри Блэк
Сара-Джейн Редмонд
Sarah-Jane Redmond
Бенита Ха
Сюзанн Бастьен
Suzanne Bastien
Колин Лоуренс
Colin Lawrence
Эдриэн Хью
Ванеса Томазино
Джоделль Ферланд
Jodelle Ferland
Адриан Лестер
Adrian Lester
Майк О’Мэлли
Mike O'Malley
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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