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Дело №39 Дело №39
Киноафиша Фильмы Дело №39 Дело №39, 2009: актеры и роли
Case 39 Дело №39 2009 / США / Канада
7.4 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Дело №39, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Альварт Кристиан Альварт Christian Alvart
В ролях
Рене Зеллвегер Рене Зеллвегер Renée Zellweger Иэн МакШэйн Ian McShane Каллум Кит Ренни Callum Keith Rennie Брэдли Купер Брэдли Купер Bradley Cooper Керри О' Джорджиа Крэйг Georgia Craig Синтия Стивенсон Синтия Стивенсон Cynthia Stevenson Тиффани Линдэлл-Найт Синди Сунгу Cindy Sungu Филип Кабрита Philip Cabrita Дж. Уинстон Кэрролл J. Winston Carroll Мэри Блэк Сара-Джейн Редмонд Sarah-Jane Redmond Бенита Ха Сюзанн Бастьен Suzanne Bastien Колин Лоуренс Колин Лоуренс Colin Lawrence Эдриэн Хью Ванеса Томазино Джоделль Ферланд Джоделль Ферланд Jodelle Ferland Адриан Лестер Адриан Лестер Adrian Lester Майк О’Мэлли Майк О’Мэлли Mike O'Malley
Переводчик
Переводчик
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