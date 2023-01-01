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Звездная пыль Звездная пыль
Киноафиша Фильмы Звездная пыль Звездная пыль, 2007: актеры и роли
Stardust Звездная пыль 2007 / Великобритания / США
8.0 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Звездная пыль, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мэттью Вон Мэттью Вон Matthew Vaughn
В ролях
Чарли Кокс Чарли Кокс Charlie Cox Клэр Дэйнс Клэр Дэйнс Claire Danes Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Сиенна Миллер Сиенна Миллер Sienna Miller Мишель Пфайффер Мишель Пфайффер Michelle Pfeiffer Джейсон Флеминг Джейсон Флеминг Jason Flemyng Руперт Эверетт Руперт Эверетт Rupert Everett Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Рикки Жерве Ricky Gervais Генри Кавилл Генри Кавилл Henry Cavill Декстер Флетчер Декстер Флетчер Dexter Fletcher Сара Александер Sarah Alexander Марк Стронг Марк Стронг Mark Strong Дэвид Келли David Kelly Нэтэниэль Паркер Мелани Хилл Melanie Hill Билли Уайтлоу Billie Whitelaw Джоанна Скэнлан Joanna Scanlan Марк Бернс Mark Burns Фрэнк Эллис Frank Ellis Джордан Лонг Jordan Long Марк Уильямс Марк Уильямс Mark Williams Питер О'Тул Питер О'Тул Peter O'Toole Питер О'Тул Питер О'Тул Peter O'Toole Бен Барнс Бен Барнс Ben Barnes Бен Барнс Бен Барнс Ben Barnes Джейк Каррен Джейк Каррен Jake Curran
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