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Звездная пыль
Звездная пыль, 2007: актеры и роли
Stardust
Звездная пыль
2007 / Великобритания / США
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8.0
Оцените
80
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Звездная пыль, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мэттью Вон
Matthew Vaughn
В ролях
Чарли Кокс
Charlie Cox
Клэр Дэйнс
Claire Danes
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Сиенна Миллер
Sienna Miller
Мишель Пфайффер
Michelle Pfeiffer
Джейсон Флеминг
Jason Flemyng
Руперт Эверетт
Rupert Everett
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Рикки Жерве
Ricky Gervais
Генри Кавилл
Henry Cavill
Декстер Флетчер
Dexter Fletcher
Сара Александер
Sarah Alexander
Марк Стронг
Mark Strong
Дэвид Келли
David Kelly
Нэтэниэль Паркер
Мелани Хилл
Melanie Hill
Билли Уайтлоу
Billie Whitelaw
Джоанна Скэнлан
Joanna Scanlan
Марк Бернс
Mark Burns
Фрэнк Эллис
Frank Ellis
Джордан Лонг
Jordan Long
Марк Уильямс
Mark Williams
Питер О'Тул
Peter O'Toole
Питер О'Тул
Peter O'Toole
Бен Барнс
Ben Barnes
Бен Барнс
Ben Barnes
Джейк Каррен
Jake Curran
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