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Так уж устроен человек, что даже когда он перелезает через магическую стену и попадает в параллельную сказочную вселенную – даже тогда по прошествии ровно девяти месяцев из-за магической стены, прямиком из параллельной сказочной вселенной ему приносят корзину с ребеночком, радуя человека известием, что его магически-сказочные труды принесли столь же обильные магически-сказочные всходы. Вообще, чем больше и упоительнее говорят о том, как волшебно сияют на небе звезды, тем неизбежнее неминуемая…