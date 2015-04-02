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Звездная пыль Звездная пыль
Киноафиша Фильмы Звездная пыль Отзывы о фильме «Звездная пыль»
Stardust Звездная пыль 2007 / Великобритания / США
8.0 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Звездная пыль»

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Наша рецензия

Так уж устроен человек, что даже когда он перелезает через магическую стену и попадает в параллельную сказочную вселенную – даже тогда по прошествии ровно девяти месяцев из-за магической стены, прямиком из параллельной сказочной вселенной ему приносят корзину с ребеночком, радуя человека известием, что его магически-сказочные труды принесли столь же обильные магически-сказочные всходы. Вообще, чем больше и упоительнее говорят о том, как волшебно сияют на небе звезды, тем неизбежнее неминуемая…

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stefa 2 апреля 2015, 12:51
хочу на мишель пфайфер посмотреть✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
darkconsoles 2 апреля 2015, 12:51
фильм просто обалденный,сюжет закрученный,специффекты на высоте✊

а юмор в фильме в тему,и совсем не мешает
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
darkconsoles 2 апреля 2015, 12:51
это какраз таки приключения,а юмор всегда в тему и очень уместный



пс.фильм лучше смотреть с друзями,чтобы по дороге домой обсуждать этот прекраснейший фильм✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
darkconsoles 2 апреля 2015, 12:51
меня вообще в кино брат вытащил,я то думал что очередной трешак будет,а тут на тебе,шедевр нарисовался! Респект режиссёру,Де Ниро и отдельно автору книги
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ksana 2 апреля 2015, 12:51
А меня уморила сценка фехтования с зомби! ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dronnn 2 апреля 2015, 12:51
Потрясающе хороший фильм.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Снежинка 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bender 2 апреля 2015, 12:51
фильм полная лажа как собственно и его концовка!Единственное что его спасает это Роберт Дэниро (сам я отношусь к нему никак)!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
smolly 2 апреля 2015, 12:51
очень зачетно кино ! гуд дано такого не сматрел зажигает искорку очень приятно было посмотреть навевает только хорошие чувства спосибо за фильм ! )✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Евгений Белов 28 мая 2018, 21:52
Оценка
ХОРОШИЙ ФИЛЬМ ВЫПУСКАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЮ СЕРИЮ,СПАСИБО ВАМ ЗА ПРЕКРАСНЫЕ ФИЛЬМЫ, ЖДЕМ ПРОДОЛЖЕНИЕ
28 мая 2018, 21:52 Ответить
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