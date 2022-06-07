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Нил Гейман
Нил Гейман
Neil Gaiman
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Нил Гейман
Neil Gaiman
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Дата рождения
10 ноября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Место рождения
Портчестер, Англия, Великобритания
Биография Нила Геймана
Родился 10 ноября 1960 года. Портчестер, Англия, Великобритания.
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Король снов возвращается на свободу в трейлере сериала «Песочный человек»
Шоу стартует в начале августа.
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7 июня 2022 11:29
Завершились съемки второго сезона «Благих знамений»
Работа над продолжением велась с прошлой осени.
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3 марта 2022 14:18
Нил Гейман рассказал, что именно будет отличительной чертой сериала «Песочный человек»
Автор комикса обещает, что шоу Netflix обязательно удивит.
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17 февраля 2022 13:00
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