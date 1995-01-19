Menu
Kinoafisha Film festivals Sundance Film Festival Events Sundance Film Festival 1995

All nominated films "Sundance Film Festival" in 1995

Site USA
Date 19 January 1995 - 29 January 1995
Grand Jury Prize / Documentary
Crumb Crumb
Terry Zwigoff
Winner
All nominees
Dorothea Lange: A Visual Life Dorothea Lange: A Visual Life
Meg Partridge
Black Is... Black Ain't Black Is... Black Ain't
Marlon Riggs
Complaints of a Dutiful Daughter Complaints of a Dutiful Daughter
Deborah Hoffmann
Unzipped 7.1
Unzipped
Daglas Kiv
Brian Wilson: I Just Wasn't Made for These Times Brian Wilson: I Just Wasn't Made for These Times
Don Was
Ecological Design: Inventing the Future Ecological Design: Inventing the Future
Brian Danitz
A Litany for Survival: The Life and Work of Audre Lorde A Litany for Survival: The Life and Work of Audre Lorde
Michelle Parkerson
Ballot Measure 9 Ballot Measure 9
Heather MacDonald
The Devil Never Sleeps El diablo nunca duerme
Lourdes Portillo
When Billy Broke His Head... and Other Tales of Wonder When Billy Broke His Head... and Other Tales of Wonder
Billy Golfus, David E. Simpson
Out of Ireland Out of Ireland
Paul Wagner
Tie-died: Rock 'n Roll's Most Deadicated Fans Tie-died: Rock 'n Roll's Most Deadicated Fans
Andrew Behar
No Loans Today No Loans Today
Lisanne Skyler
Jupiter's Wife Jupiter's Wife
Michel Negroponte
Grand Jury Prize / Dramatic
The Brothers McMullen The Brothers McMullen
Edward Burns Tied with The Young Poisoner's Handbook (1995).
Winner
The Young Poisoner's Handbook The Young Poisoner's Handbook
Benjamin Ross Tied with The Brothers McMullen (1995).
Winner
All nominees
Nadja 6.0
Nadja
Michael Almereyda
Heavy Heavy
James Mangold
The Girl in the Watermelon The Girl in the Watermelon
Sergio M. Castilla
Fall Time Fall Time
Paul Warner
The Wife The Wife
Tom Noonan
Living in Oblivion 7.3
Living in Oblivion Living In Oblivion
Tom DiCillo
Angela Angela
Rebecca Miller
Rhythm Thief Rhythm Thief
Matthew Harrison
Naked Jane Naked Jane
Linda Kandel
Picture Bride Picture Bride
Kayo Hatta
The Four Corners of Nowhere The Four Corners of Nowhere
Stephen Chbosky
Postcards from America Post Cards from America
Steve McLean
New Jersey Drive New Jersey Drive
Nik Gomes
Parallel Sons Parallel Sons
John G. Young
Coldblooded Coldblooded
Wallace Wolodarsky
Party Girl Party Girl
Daisy von Scherler Mayer
Homage Homage
Ross Kagan Marks
Tribute to Independent Vision Award
Winner
Audience Award / Documentary
Unzipped 7.1
Unzipped
Daglas Kiv Tied with Ballot Measure 9 (1995).
Winner
Ballot Measure 9 Ballot Measure 9
Heather MacDonald Tied with Unzipped (1995).
Winner
Audience Award / Dramatic
Picture Bride Picture Bride
Kayo Hatta
Winner
Cinematography Award / Documentary
Crumb Crumb
Maryse Alberti
Winner
Cinematography Award / Dramatic
Angela Angela
Ellen Kuras
Winner
Freedom of Expression Award
Winner
Winner
Waldo Salt Screenwriting Award
Living in Oblivion 7.3
Living in Oblivion Living In Oblivion
Tom DiCillo
Winner
Honorable Mention / Latin American Cinema
Winner
Winner
Águilas no cazan moscas Águilas no cazan moscas
Sergio Cabrera
Winner
Honorable Mention / Short Filmmaking
Winner
Winner
Trevor Trevor
Peggy Rajski
Winner
Nonnie & Alex Nonnie & Alex
Todd Field
Winner
The Salesman and Other Adventures The Salesman and Other Adventures
Hannah Weyer
Winner
Special Jury Recognition / Documentary
Jupiter's Wife Jupiter's Wife
Michel Negroponte Directing
Winner
Special Jury Recognition / Dramatic
Rhythm Thief Rhythm Thief
Matthew Harrison Directing
Winner
Heavy Heavy
James Mangold Directing
Winner
Special Jury Recognition / Short Filmmaking
The Hero El héroe
Carlos Carrera
Winner
Filmmakers Trophy / Documentary
Black Is... Black Ain't Black Is... Black Ain't
Marlon Riggs
Winner
Filmmakers Trophy / Dramatic
Angela Angela
Rebecca Miller
Winner
