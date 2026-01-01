Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Надя
1 постер
Надя

Nadja 18+
О фильме

По версии авторов фильма у легендарного графа Дракулы были дети-близнецы, сын и дочь от прекрасной румынки. Будучи вампирами они умны, проницательны и неуловимы, более того, они способны общаться друг с другом и чувствовать родственную душу на расстоянии, большем, чем расстояние от Нью-Йорка до Трансильвании. Дочь Дракулы - Надя, проживает в современном Нью-Йорке и встречает ту, от которой не может отказаться. Они становятся любовницами, но бойфренд прекрасной подруги - один из охотников на вампиров и он готов на все, чтобы спасти свою любовь...
Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в мире 13 сентября 1994
Дата выхода
5 апреля 1996 Великобритания 15
1 сентября 1995 Германия 16
13 сентября 1994 Канада
1 сентября 1995 США
24 апреля 1997 Чехия 15+
Бюджет $1 000 000
Сборы в мире $443 169
Производство Kino Link Company
Другие названия
Nadja, Nadja, o thilykos vrykolakas, Νάντια, ο θηλυκός βρυκόλακας, Надя
Режиссер
Майкл Алмерейда
В ролях
Элина Ловенсон
Элина Ловенсон
Карл Джиари
Питер Фонда
Питер Фонда
Мартин Донован
Мартин Донован
Дэвид Линч
Дэвид Линч
Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Цитаты
Dr. Van Helsing Некоторые женщины понимают крайности. Они умеют доводить всё до предела. Жизнь и смерть. Луна, приливы, вечное течение... женщины понимают такие вещи. Это у них в крови. Раз в месяц их тело напоминает им, что... природа — сплошное бедствие.
