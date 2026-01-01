По версии авторов фильма у легендарного графа Дракулы были дети-близнецы, сын и дочь от прекрасной румынки. Будучи вампирами они умны, проницательны и неуловимы, более того, они способны общаться друг с другом и чувствовать родственную душу на расстоянии, большем, чем расстояние от Нью-Йорка до Трансильвании. Дочь Дракулы - Надя, проживает в современном Нью-Йорке и встречает ту, от которой не может отказаться. Они становятся любовницами, но бойфренд прекрасной подруги - один из охотников на вампиров и он готов на все, чтобы спасти свою любовь...
СтранаСША
Продолжительность1 час 33 минуты
Год выпуска1994
Премьера в мире13 сентября 1994
Дата выхода
5 апреля 1996
Великобритания
15
1 сентября 1995
Германия
16
13 сентября 1994
Канада
1 сентября 1995
США
24 апреля 1997
Чехия
15+
Бюджет$1 000 000
Сборы в мире$443 169
ПроизводствоKino Link Company
Другие названия
Nadja, Nadja, o thilykos vrykolakas, Νάντια, ο θηλυκός βρυκόλακας, Надя
Цитаты
Dr. Van HelsingНекоторые женщины понимают крайности. Они умеют доводить всё до предела. Жизнь и смерть. Луна, приливы, вечное течение... женщины понимают такие вещи. Это у них в крови. Раз в месяц их тело напоминает им, что... природа — сплошное бедствие.