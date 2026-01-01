По версии авторов фильма у легендарного графа Дракулы были дети-близнецы, сын и дочь от прекрасной румынки. Будучи вампирами они умны, проницательны и неуловимы, более того, они способны общаться друг с другом и чувствовать родственную душу на расстоянии, большем, чем расстояние от Нью-Йорка до Трансильвании. Дочь Дракулы - Надя, проживает в современном Нью-Йорке и встречает ту, от которой не может отказаться. Они становятся любовницами, но бойфренд прекрасной подруги - один из охотников на вампиров и он готов на все, чтобы спасти свою любовь...

