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Постер сериала Детектив Конан
Постер сериала Детектив Конан
Постер сериала Детектив Конан
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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3 постера
Киноафиша Сериалы Детектив Конан

Детектив Конан (1996 - 2024)

Meitantei Conan 18+
Год выпуска 1996
Страна Япония
Всего сезонов 32 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал YTV
Продолжительность сериала 471 час 15 минут

О чем сериал

Раньше Конана звали Коди и ему было 17 лет. Окружающие окрестили его «современным Шерлоком Холмсом». Однажды ночью после свидания со своей девушкой Ран он стал свидетелем незаконной торговли и, застигнутый врасплох, упал в обморок. Парню дали наркотик, который должен был убить его... но Коди проснулся и обнаружил, что превратился в семилетнего мальчика. Его знакомый ученый, профессор Агаса, не смог вернуть герою прежний возраст. Коди приходится скрывать свою истинную личность... Так он превратился в Конана.

В ролях
В ролях
Мэгуми Хаясибара
Мэгуми Хаясибара
Минами Такаяма
Минами Такаяма
Ватару Такаги
Ватару Такаги
Акира Камия
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Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Сезоны
Детектив Конан - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1996, 28 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1996, 26 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1997, 28 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1997, 24 эпизода
 
Детектив Конан - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
1998, 28 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
1999, 28 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
1999, 31 эпизод
 
Детектив Конан - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2000, 23 эпизода
 
Детектив Конан - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2000, 38 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2001, 31 эпизод
 
Детектив Конан - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2002, 30 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2003, 38 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2004, 36 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2005, 37 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2006, 39 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2007, 25 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2008, 37 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2009, 38 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
2010, 40 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
2011, 40 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
2012, 35 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
2013, 35 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
2013, 24 эпизода
 
Детектив Конан - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
2014, 39 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 25 / Season 25 Сезон 25 / Season 25
2015, 39 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 26 / Season 26 Сезон 26 / Season 26
2016, 39 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 27 / Season 27 Сезон 27 / Season 27
2017, 41 эпизод
 
Детектив Конан - Сезон 28 / Season 28 Сезон 28 / Season 28
2018, 29 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 29 / Season 29 Сезон 29 / Season 29
2019, 33 эпизода
 
Детектив Конан - Сезон 30 / Season 30 Сезон 30 / Season 30
2019, 40 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 31 / Season 31 Сезон 31 / Season 31
2021, 40 эпизодов
 
Детектив Конан - Сезон 32 / Season 32 Сезон 32 / Season 32
2022, 92 эпизода
 
Отзывы о сериале
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