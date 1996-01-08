Раньше Конана звали Коди и ему было 17 лет. Окружающие окрестили его «современным Шерлоком Холмсом». Однажды ночью после свидания со своей девушкой Ран он стал свидетелем незаконной торговли и, застигнутый врасплох, упал в обморок. Парню дали наркотик, который должен был убить его... но Коди проснулся и обнаружил, что превратился в семилетнего мальчика. Его знакомый ученый, профессор Агаса, не смог вернуть герою прежний возраст. Коди приходится скрывать свою истинную личность... Так он превратился в Конана.