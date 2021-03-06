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Постер к 31-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 31

Детектив Конан, 31 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 31
Название Сезон 31
Премьера сезона 6 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 39
Продолжительность сезона 16 часов 15 минут
О чем 31-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 31-м сезоне сериала «Детектив Конан» в поисках клиента, который назначил встречу, Конан, Когоро, Ран и Амуро обнаруживают, что офис Когоро взломали. Они выслеживают грабителя до туалета и слышат, как он убивает себя. Незадолго до годовщины смерти своего наставника Такаги, который отправился в путешествие, становится жертвой похищения. Это заставляет Конана, Сато и остальных взяться за дело. Расследование убийства главы издательской компании сближает Ай с Субару Окия, которого она подозревает в принадлежности к «Черной организации». Конан, Ран, Соноко, Масуми и Субару исследуют две смерти многолетней давности.

Список серий 31-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
Соната для фортепиано "Лунный свет" Дело об убийстве (Часть 1) ピアノソナタ『月光』殺人事件（前編）
Сезон 31 Серия 1
6 марта 2021
Соната для фортепиано "Лунный свет" Дело об убийстве (Часть 2) ピアノソナタ『月光』殺人事件（後編）
Сезон 31 Серия 2
13 марта 2021
Тайна пыли Бейка Шотенгай 米花商店街ダストミステリー
Сезон 31 Серия 3
17 апреля 2021
Идеальное преступление 36 квадратов (часть 1) ３６マスの完全犯罪（前編）
Сезон 31 Серия 4
24 апреля 2021
Идеальное преступление 36 квадратов (часть 2) ３６マスの完全犯罪（中編）
Сезон 31 Серия 5
1 мая 2021
Идеальное преступление 36 квадратов (часть 3) ３６マスの完全犯罪（後編）
Сезон 31 Серия 6
8 мая 2021
Кто отравил 毒を入れたのは誰
Сезон 31 Серия 7
15 мая 2021
Мститель (Часть 1) 復讐者（前編）
Сезон 31 Серия 8
5 июня 2021
Мститель (Часть 2) 復讐者（後編）
Сезон 31 Серия 9
12 июня 2021
Потерянная вещь пахнет инцидентом 落とし物は事件のにおい
Сезон 31 Серия 10
19 июня 2021
Айдолы, которые потеряли свои улыбки 笑顔を消したアイドル
Сезон 31 Серия 11
26 июня 2021
Сбор дикорастущих овощей и клевера (часть 1) 山菜狩りとクローバー（前編）
Сезон 31 Серия 12
10 июля 2021
Сбор дикорастущих овощей и клевера (часть 2) 山菜狩りとクローバー（後編）
Сезон 31 Серия 13
17 июля 2021
Человек, который слишком сильно любил 愛しすぎた男
Сезон 31 Серия 14
24 июля 2021
Писатель по имени Король Демонов 魔王と呼ばれた小説家
Сезон 31 Серия 15
31 июля 2021
Секрет найти жену 張り込み
Сезон 31 Серия 16
14 августа 2021
Отслеживать! детектив такси モノレール狙撃事件（前編）
Сезон 31 Серия 17
28 августа 2021
Разбитая миска для рыбы モノレール狙撃事件（後編）
Сезон 31 Серия 18
4 сентября 2021
Инцидент на противоположном берегу 骨董盆は隠せない（前編）
Сезон 31 Серия 19
11 сентября 2021
Перетащите детектива 骨董盆は隠せない（中編）
Сезон 31 Серия 20
18 сентября 2021
Идеальное предложение о преступлении 骨董盆は隠せない（後編）
Сезон 31 Серия 21
25 сентября 2021
Добро пожаловать в Ботчан-тей (Часть 1) 悪友たちの輪舞
Сезон 31 Серия 22
2 октября 2021
Музей проклятия 呪いのミュージアム
Сезон 31 Серия 23
9 октября 2021
Старый книжный магазин, где можно услышать гудок поезда 3 汽笛の聞こえる古書店３
Сезон 31 Серия 24
16 октября 2021
Письмо с вызовом Оока Койо (Часть 1) 大岡紅葉の挑戦状（前編）
Сезон 31 Серия 25
30 октября 2021
Письмо вызова Оока Койо (Часть 2) 大岡紅葉の挑戦状（後編）
Сезон 31 Серия 26
6 ноября 2021
Невыразимый очевидец 言えない目撃者
Сезон 31 Серия 27
13 ноября 2021
Другая сторона занавеса カーテンの向こう側
Сезон 31 Серия 28
20 ноября 2021
Баллада о женщине, которая любит торт ケーキを愛する女のバラード
Сезон 31 Серия 29
27 ноября 2021
Полицейская академия Wild Police Story CASE. Джинпей Мацуда 警察学校編 Wild Police Story CASE.松田陣平
Сезон 31 Серия 30
4 декабря 2021
Пустой год (часть 1) 空白の一年(前編)
Сезон 31 Серия 31
11 декабря 2021
Пустой год (Часть 2) 空白の一年(後編)
Сезон 31 Серия 32
18 декабря 2021
Модель Ран Моури モデル、毛利蘭
Сезон 31 Серия 33
25 декабря 2021
Доска сёги мастера тайко (версия для начинающих) 太閤名人の将棋盤（初手編）
Сезон 31 Серия 34
8 января 2022
Доска сёги мастера тайко (издание Myote) 太閤名人の将棋盤（妙手編）
Сезон 31 Серия 35
15 января 2022
Доска сёги Тайко Мэйдзин (котэ) 太閤名人の将棋盤（王手編）
Сезон 31 Серия 36
22 января 2022
Белая мгла (Часть 1) ホワイトアウト（前編）
Сезон 31 Серия 37
29 января 2022
Белая мгла (Часть 2) ホワイトアウト（後編）
Сезон 31 Серия 38
5 февраля 2022
Полицейская академия Wild Police Story CASE Дата Ватару 警察学校編 Wild Police Story CASE.伊達航
Сезон 31 Серия 39
12 марта 2022
График выхода всех сериалов
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