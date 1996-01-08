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Постер к 1-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 1

Детектив Конан, 1 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 января 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 28
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 1-м сезоне сериала «Детектив Конан» в центре событий оказывается детектив, который учится в старших классах и помогает сотрудникам правоохранительных органов распутывать сложные дела. Однажды на него напали представители «Черной организации» и заставили попробовать новое запрещенное вещество. От апотоксина-4869 главный герой должен был погибнуть, но вместо этого он стал семилетним ребенком. Он решает скрыть свою настоящую личность и взять псевдоним Конан Эдогава, который образован от имен его любимого писателя Артура Конан Дойла и Эдогавы Рампо. Под видом ребенка герой стал жить с подругой Ран Мори... 

Список серий 1-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
ジェットコースター殺人事件
Сезон 1 Серия 1
8 января 1996
社長令嬢誘拐事件
Сезон 1 Серия 2
15 января 1996
アイドル密室殺人事件
Сезон 1 Серия 3
22 января 1996
大都会暗号マップ事件
Сезон 1 Серия 4
29 января 1996
新幹線大爆破事件
Сезон 1 Серия 5
5 февраля 1996
バレンタイン殺人事件
Сезон 1 Серия 6
12 февраля 1996
月いちプレゼント脅迫事件
Сезон 1 Серия 7
19 февраля 1996
美術館オーナー殺人事件
Сезон 1 Серия 8
26 февраля 1996
天下一夜祭殺人事件
Сезон 1 Серия 9
4 марта 1996
プロサッカー選手脅迫事件
Сезон 1 Серия 10
11 марта 1996
ピアノソナタ「月光」殺人事件
Сезон 1 Серия 11
18 марта 1996
歩美ちゃん誘拐事件
Сезон 1 Серия 12
25 марта 1996
奇妙な人捜し殺人事件
Сезон 1 Серия 13
1 апреля 1996
謎のメッセージ狙撃事件
Сезон 1 Серия 14
8 апреля 1996
消えた死体殺人事件
Сезон 1 Серия 15
15 апреля 1996
骨董品コレクター殺人事件
Сезон 1 Серия 16
22 апреля 1996
デパートジャック事件
Сезон 1 Серия 17
29 апреля 1996
６月の花嫁殺人事件
Сезон 1 Серия 18
6 мая 1996
エレベーター殺人事件
Сезон 1 Серия 19
13 мая 1996
幽霊屋敷殺人事件
Сезон 1 Серия 20
20 мая 1996
TVドラマロケ殺人事件
Сезон 1 Серия 21
27 мая 1996
豪華客船連続殺人事件（前編）
Сезон 1 Серия 22
3 июня 1996
豪華客船連続殺人事件（後編）
Сезон 1 Серия 23
10 июня 1996
謎の美女記憶喪失事件
Сезон 1 Серия 24
17 июня 1996
偽りの身代金誘拐事件
Сезон 1 Серия 25
24 июня 1996
愛犬ジョン殺人事件
Сезон 1 Серия 26
1 июля 1996
小五郎の同窓会殺人事件（前編）
Сезон 1 Серия 27
5 августа 1996
小五郎の同窓会殺人事件（後編）
Сезон 1 Серия 28
12 августа 1996
График выхода всех сериалов
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