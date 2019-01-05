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Постер к 29-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 29

Детектив Конан, 29 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 29
Название Сезон 29
Премьера сезона 5 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 33
Продолжительность сезона 13 часов 45 минут
О чем 29-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 29-м сезоне сериала «Детектив Конан» Конан, Когоро и Ран празднуют день рождения матери Ран, Эри, в отеле. В это же время клиентка Эри оказывается убит в номере, когда она принимает душ. Конан, Ран и Соноко попадают в лечебницу. Конана, Ран и Когоро приглашает в Англию состоятельная женщина. По прибытии к Конану подходит мальчик, которому загадали несколько загадок и предупредили, что один человек умрет, если он не разгадает их. Все еще работая над таинственными уликами по последнему делу, Конан слишком много информации выдает во время телефонного разговора с Ран, в результате чего она начинает сомневаться в их отношениях.

 

Список серий 29-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
紅の修学旅行（鮮紅編）
Сезон 29 Серия 1
5 января 2019
紅の修学旅行（恋紅編）
Сезон 29 Серия 2
12 января 2019
窓辺にたたずむ女（前編）
Сезон 29 Серия 3
2 февраля 2019
窓辺にたたずむ女（後編）
Сезон 29 Серия 4
9 февраля 2019
北九州ミステリーツアー（小倉編）
Сезон 29 Серия 5
16 февраля 2019
北九州ミステリーツアー（門司編）
Сезон 29 Серия 6
23 февраля 2019
サラブレッド誘拐事件（前編）
Сезон 29 Серия 7
9 марта 2019
サラブレッド誘拐事件（後編）
Сезон 29 Серия 8
16 марта 2019
占い師と三人の客
Сезон 29 Серия 9
23 марта 2019
フードコートの陰謀
Сезон 29 Серия 10
13 апреля 2019
巨人タロスの必殺拳（前編）
Сезон 29 Серия 11
20 апреля 2019
巨人タロスの必殺拳（後編）
Сезон 29 Серия 12
27 апреля 2019
危ない化石採集
Сезон 29 Серия 13
4 мая 2019
姿を消した恋人
Сезон 29 Серия 14
11 мая 2019
マリアちゃんをさがせ！（前編）
Сезон 29 Серия 15
1 июня 2019
マリアちゃんをさがせ！（後編）
Сезон 29 Серия 16
8 июня 2019
東京婆ールズコレクション
Сезон 29 Серия 17
15 июня 2019
いいね。の代償（前編）
Сезон 29 Серия 18
22 июня 2019
いいね。の代償（後編）
Сезон 29 Серия 19
29 июня 2019
呪いの宝石ボルジアの涙（前編）
Сезон 29 Серия 20
13 июля 2019
呪いの宝石ボルジアの涙（後編）
Сезон 29 Серия 21
20 июля 2019
恐竜につぶされた男
Сезон 29 Серия 22
27 июля 2019
ラジオお悩み相談（挑戦編）
Сезон 29 Серия 23
3 августа 2019
ラジオお悩み相談（謎解き編）
Сезон 29 Серия 24
10 августа 2019
汽笛の聞こえる古書店2
Сезон 29 Серия 25
17 августа 2019
迷宮カクテル（前編）
Сезон 29 Серия 26
31 августа 2019
迷宮カクテル（中編）
Сезон 29 Серия 27
7 сентября 2019
迷宮カクテル（後編）
Сезон 29 Серия 28
14 сентября 2019
昆虫人間のヒミツ
Сезон 29 Серия 29
28 сентября 2019
謎解き水上バス（前編）
Сезон 29 Серия 30
12 октября 2019
謎解き水上バス（後編）
Сезон 29 Серия 31
19 октября 2019
プードルと散弾銃（前編）
Сезон 29 Серия 32
9 ноября 2019
プードルと散弾銃（後編）
Сезон 29 Серия 33
16 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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