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Мэгуми Хаясибара
Мэгуми Хаясибара
Megumi Hayashibara
О персоне
Фильмография
Мэгуми Хаясибара
Megumi Hayashibara
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Дата рождения
30 мая 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Кита, Токио, Япония
Рост
155 см
Биография Мэгуми Хаясибары
Родилась 30 мая 1967 года. Кита, Токио, Япония.
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Фильмография Мэгуми Хаясибары
Детектив Конан 22
анимация, аниме , боевик, комедия
2018, Япония
6.0
Евангелион 3:33: ты (не) исправишь
фантастика, анимация, драма, боевик, аниме
2012, Япония
7.0
Волчьи дети Амэ и Юки
фэнтези, анимация, аниме
2012, Япония
8.0
Евангелион 1.11: Ты (не) один
боевик, анимация, фантастика
2007, Япония
7.0
Небесный замок Лапута
сказка, анимация, семейный, приключения, аниме
1986, Япония
8.0
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