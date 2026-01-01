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Мэгуми Хаясибара
Megumi Hayashibara
Киноафиша
Персоны
Мэгуми Хаясибара
Мэгуми Хаясибара
Megumi Hayashibara
Дата рождения
30 мая 1967
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Кита, Токио, Япония
Рост
155 см
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Актер озвучки
,
Фантастический герой
Биография Мэгуми Хаясибары
Родилась 30 мая 1967 года. Кита, Токио, Япония.
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Популярные фильмы
8.9
Евангелион
(1995)
8.6
Ковбой Бибоп
(1998)
8.4
Призрак в доспехах: Синдром одиночки
(2002)
Фильмография Мэгуми Хаясибары
6.4
Detective Conan: Fallen Angel of the Highway
Meitantei Konan Haiwei no Datenshi
боевик, анимация, криминал
2026, Япония
Смотреть трейлер
6.9
Лазарь
аниме , фантастика
2025, Япония
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Детектив Конан: Одноглазый флэшбэк
Meitantei Conan: Sekigan no Flashback
боевик, анимация, детектив
2025, Япония
7.9
Ранма 1/2: Ремейк
комедия, аниме , фэнтези
2024, Япония
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Детектив Конан: Пентаграмма на миллион долларов
Meitantei Konan Hyakuman Doru no Michishirube
анимация, детектив, мелодрама, аниме
2024, Япония
6.9
Детектив Конан: история Аи Хайбары
Detective Conan Haibara Aimonogatari Black Iron Mystery Train
боевик, анимация, криминал, аниме
2023, Япония
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Красавица-воин Сейлор Мун: Космос
Gekijoban Bishojo Senshi Sailor Moon Cosmos
боевик, приключения, анимация
2023, Япония
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