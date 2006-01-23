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Постер к 15-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 15

Детектив Конан, 15 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 15
Название Сезон 15
Премьера сезона 23 января 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 39
Продолжительность сезона 16 часов 15 минут
О чем 15-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 15-м сезоне сериала «Детектив Конан» в походе Конан, Агаса и остальные детективы натыкаются на мертвого охотника за сокровищами. Пока Агаса предупреждает полицию, остальные встречают группу соперничающих охотников за сокровищами и следуют за ними в странный, полный ловушек особняк. Женщину находят мертвой в результате самоубийства. Следователи выясняют, что она, возможно, присвоила крупную сумму денег у своего работодателя. Когоро нанимает женщину, которая хочет найти свой пропавший мобильный телефон. Ей должен позвонить ее возлюбленный. Вскоре после того, как она находит свой гаджет, ее убивают.

Список серий 15-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
超秘密の通学路（前編）
Сезон 15 Серия 1
23 января 2006
超秘密の通学路（後編）
Сезон 15 Серия 2
30 января 2006
もう戻れない二人（前編）
Сезон 15 Серия 3
6 февраля 2006
もう戻れない二人（後編）
Сезон 15 Серия 4
13 февраля 2006
本庁の刑事恋物語7（前編）
Сезон 15 Серия 5
20 февраля 2006
本庁の刑事恋物語7（後編）
Сезон 15 Серия 6
27 февраля 2006
コナン変な子
Сезон 15 Серия 7
6 марта 2006
名犬クールのお手柄
Сезон 15 Серия 8
10 апреля 2006
探偵団に注目取材（前編）
Сезон 15 Серия 9
17 апреля 2006
探偵団に注目取材（後編）
Сезон 15 Серия 10
24 апреля 2006
上戸彩と新一　4年前の約束
Сезон 15 Серия 11
8 мая 2006
お魚メールの追跡
Сезон 15 Серия 12
15 мая 2006
そして誰もいなくなればいい
Сезон 15 Серия 13
22 мая 2006
極限のカースタント
Сезон 15 Серия 14
29 мая 2006
最期のアーン
Сезон 15 Серия 15
5 июня 2006
鉄骨に阻まれた男
Сезон 15 Серия 16
12 июня 2006
ため息潮干狩り（前編）
Сезон 15 Серия 17
26 июня 2006
ため息潮干狩り（後編）
Сезон 15 Серия 18
3 июля 2006
ロシアンブルーの秘密
Сезон 15 Серия 19
10 июля 2006
封印された洋窓（前編）
Сезон 15 Серия 20
24 июля 2006
封印された洋窓（後編）
Сезон 15 Серия 21
31 июля 2006
目黒の秋刀魚事件
Сезон 15 Серия 22
14 августа 2006
本庁の刑事恋物語　偽りのウエディング
Сезон 15 Серия 23
21 августа 2006
トリックVSマジック（前編）
Сезон 15 Серия 24
28 августа 2006
トリックVSマジック（後編）
Сезон 15 Серия 25
4 сентября 2006
こんぴら座の怪人
Сезон 15 Серия 26
11 сентября 2006
因縁と友情の試写会
Сезон 15 Серия 27
23 октября 2006
ひっくり返った結末（前編）
Сезон 15 Серия 28
30 октября 2006
ひっくり返った結末（後編）
Сезон 15 Серия 29
6 ноября 2006
俺が愛したミステリー
Сезон 15 Серия 30
13 ноября 2006
園子の赤いハンカチ（前編）
Сезон 15 Серия 31
20 ноября 2006
園子の赤いハンカチ（後編）
Сезон 15 Серия 32
27 ноября 2006
怪人ガチガチ規則男
Сезон 15 Серия 33
4 декабря 2006
1年B組大作戦！
Сезон 15 Серия 34
15 января 2007
消えた1ページ
Сезон 15 Серия 35
22 января 2007
黒の組織の影　幼い目撃者
Сезон 15 Серия 36
29 января 2007
黒の組織の影　奇妙な照明
Сезон 15 Серия 37
5 февраля 2007
黒の組織の影　謎の高額報酬
Сезон 15 Серия 38
12 февраля 2007
黒の組織の影　真珠の流れ星
Сезон 15 Серия 39
19 февраля 2007
График выхода всех сериалов
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