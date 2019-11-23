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Постер к 30-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 30

Детектив Конан, 30 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 30
Название Сезон 30
Премьера сезона 23 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 40
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 30-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 30-м сезоне сериала «Детектив Конан», в то время как Конан заболевает и проводит много времени в постели, Хайбара и остальные пытаются расследовать очередное криминальное происшествие. Мальчик, известный тем, что разыгрывает людей, утверждает, что мужчина и женщина в его доме не являются его родителями. Конан подозревает, что он говорит правду. Конану приходится работать под давлением, когда вооруженный человек захватывает агентство Когоро. Он настаивает на том, чтобы кто-то из детективов выяснил, кто из трех заложников убил его сестру. Ученик старшей школы Кайто Куроба обнаруживает, что смерть его отца связана с известным вором.

Список серий 30-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
未亡人と探偵団
Сезон 30 Серия 1
23 ноября 2019
グランピング怪事件
Сезон 30 Серия 2
30 ноября 2019
毛利小五郎大講演会（前編）
Сезон 30 Серия 3
7 декабря 2019
毛利小五郎大講演会（中編）
Сезон 30 Серия 4
14 декабря 2019
毛利小五郎大講演会（後編）
Сезон 30 Серия 5
21 декабря 2019
大怪獣ゴメラvs仮面ヤイバー（序）
Сезон 30 Серия 6
4 января 2020
大怪獣ゴメラvs仮面ヤイバー（破）
Сезон 30 Серия 7
11 января 2020
大怪獣ゴメラvs仮面ヤイバー（急）
Сезон 30 Серия 8
18 января 2020
大怪獣ゴメラvs仮面ヤイバー（結）
Сезон 30 Серия 9
25 января 2020
加賀令嬢ミステリーツアー（前編）
Сезон 30 Серия 10
15 февраля 2020
加賀令嬢ミステリーツアー（後編）
Сезон 30 Серия 11
22 февраля 2020
標的は警視庁交通部（一）
Сезон 30 Серия 12
7 марта 2020
標的は警視庁交通部（二）
Сезон 30 Серия 13
14 марта 2020
標的は警視庁交通部（三）
Сезон 30 Серия 14
21 марта 2020
標的は警視庁交通部（四）
Сезон 30 Серия 15
28 марта 2020
妻探しの秘密
Сезон 30 Серия 16
4 июля 2020
追跡！探偵タクシー
Сезон 30 Серия 17
18 июля 2020
割れた金魚鉢
Сезон 30 Серия 18
1 августа 2020
対岸の事件
Сезон 30 Серия 19
15 августа 2020
探偵を引きずり回す
Сезон 30 Серия 20
29 августа 2020
完全犯罪のススメ
Сезон 30 Серия 21
5 сентября 2020
坊っちゃん亭へようこそ（前編）
Сезон 30 Серия 22
19 сентября 2020
坊っちゃん亭へようこそ（後編）
Сезон 30 Серия 23
26 сентября 2020
キッドＶＳ高明　狙われた唇（前編）
Сезон 30 Серия 24
3 октября 2020
Kid VS Koumei Targeted Lips (Часть 2) キッドＶＳ高明　狙われた唇（後編）
Сезон 30 Серия 25
10 октября 2020
Два настоящих лица (первая часть) 二つの素顔（前編）
Сезон 30 Серия 26
24 октября 2020
Два настоящих лица (Часть 2) 二つの素顔（後編）
Сезон 30 Серия 27
31 октября 2020
Вечеринка по ликвидации компании 会社解散パーティ
Сезон 30 Серия 28
7 ноября 2020
Девы дерутся друг с другом いがみ合う乙女達
Сезон 30 Серия 29
14 ноября 2020
Дневник с картинками Аюми 歩美の絵日記事件簿
Сезон 30 Серия 30
5 декабря 2020
Автоматическая трагедия (Часть 1) オートマティック悲劇（前編）
Сезон 30 Серия 31
12 декабря 2020
Автоматическая трагедия (Часть 2) オートマティック悲劇（後編）
Сезон 30 Серия 32
19 декабря 2020
Инцидент в кафе «Мачия» 町屋カフェでの事件
Сезон 30 Серия 33
26 декабря 2020
Замена Макото Кёгоку (Часть 1) 代役・京極真（前編）
Сезон 30 Серия 34
9 января 2021
Замена Макото Кёгоку (вторая часть) 代役・京極真（中編）
Сезон 30 Серия 35
16 января 2021
Замена Макото Кёгоку (Часть 3) 代役・京極真（後編）
Сезон 30 Серия 36
23 января 2021
Способный сокол скрывает грех 能ある鷹は罪を隠す
Сезон 30 Серия 37
30 января 2021
Заговор деревни улыбки スマイルの里の陰謀
Сезон 30 Серия 38
13 февраля 2021
Ненавижу сковороду 憎しみのフライパン
Сезон 30 Серия 39
20 февраля 2021
Раздражающая доброта 迷惑な親切心
Сезон 30 Серия 40
27 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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